Emma García tajante ante este programa de Telecinco: ''Llegó un momento que ya iba un poquito de sobrada, ya no me motivaba''

Si hay una de las presentadoras más polifacéticas de Mediaset esa es Emma García. La periodista vasca, presentadora del programa ‘Fiesta’ emitido en Telecinco los fines de semana, lleva trabajando para la empresa de comunicación ubicada en Fuencarral más de dos décadas. A lo largo de su trayectoria profesional ha conducido programas de corazón, tertulia política, social, programas donde encontrar el amor, entrevistas e incluso juegos sobre verdad y mentira.

LA ACTRIZ GINA LOLLOBRGIDA Y SU NOVIO JAVIER RIGAU gtresonline © KORPA

El pasado sábado 18 de noviembre, Emma se encontraba entrevistando a Javier Rigau, viudo de la italianaGina Lollobrigida, el cual entró para hablar de la condena impuesta al asistente de la artista. Antes de concluir la emisión, la presentadora le pidió al empresario que fuera un día de manera presencial para así hablar con él más a fondo de su vida y su largo romance con la italiana.

El catalán, antes de finalizar la conexión, no quiso dejar pasar la oportunidad de confesarle a la presentadora que hubo un espacio que ella presentó y el cual le encantaba. "Yo no veo mucha televisión, pero hace muchos años había un programa que yo no me perdía que decía 'esto es verdad, esto es mentira' y lo presentaste tú. Yo vengo a donde tú me digas, pero te aconsejo que esperemos a invitarme a que salgan las motivaciones", soltaba Rigau.

Emma García presentando 'El juego de tu vida' Mediaset

Anten esta confesión, Emma quiso ser sincera dando una respuesta que nadie se imaginaba. "Tú sabes que 'El juego de tu vida', el programa del que hablabas, es el único que no volvería a presentar", aseguraba la conductora para justificar su respuesta. "Porque me aburrí, Javier, porque ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes, porque yo no sabía las respuestas, no quería nunca saberlas, pero ya por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían decía 'mentira o verdad'. Entonces, ya llegó un momento que ya iba un poquito de sobrada, ya no me motivaba", concluía Emma.

Hay que recordar que durante sus más de 20 años en Mediaset, Emma ha presentado espacios como ‘A tu lado’, ‘El juego de tu vida’, ‘Clever’, ‘Abre los ojos… y mira’, ‘El debate de Supervivientes’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘Viva la vida’ y, actualmente, ‘Fiesta’.