Esta es la prenda imprescindible (y moderna) que Aitana se ha llevado en su maleta de viaje a México

¿Buscando la prenda de oficina perfecta para ir a trabajar? Aitana no ha dudado en llevársela en su maleta de viaje a México. Estamos en una época complicada para vestirnos, puesto que con los cambios de temperaturas extremos no sabemos si recuperar los vestidos de lino o si todavía no deshacernos de las americanas. Eso sí, a la hora de conseguir el look de oficina perfecto es cuando comienzan a surgir todas nuestras dudas. Con ello queremos decir que intentamos evitar los tank tops o los shorts muy cortos, puesto que no son las mejores opciones para ir a la oficina. En cambio, últimamente sí que se está apostando por las bermudas de pinza masculinas o las bailarinas para convertirnos en las mejores vestidas de nuestro trabajo. Lo que no sabíamos era que necesitábamos el chaleco sastre con espalda descubierta que Aitana nos ha mostrado en uno de sus últimos looks en Casa Giraldi, el nuevo proyecto del arquitecto mexicano Luis Barragán. Estamos hablando de la prenda más en tendencia en el momento que ya tienen todas las influencers y celebridades desde que Zara y Mango lanzaron sus modelos más queridos. De hecho, hemos encontrado un diseño muy similar y con todos los detalles en la marca gallega por menos de 30 euros. La cantante catalana lo ha combinado con vaqueros muy anchos y zapatos de plataforma muy alta.

Aitana se ha convertido en la nueva experta en moda con la que aprendemos día a día nuevas tendencias. Cabe mencionar el total look en denim con el que ha estado de promoción por la ciudad mexicana o el conjunto de efecto cuero en rojo que ha lucido en su concierto en Tecate Emblema. Sea como sea, Aitana siempre cuenta con un fondo de armario preparado para cualquier ocasión y acontecimiento. Esta vez, no ha dudado en conquistarnos con el chaleco con espalda descubierta más llevado de la primavera para anunciarnos el lanzamiento de las entradas para el segundo concierto de Aitana en el Santiago Bernabéu, que se celebrará el 29 de diciembre. No cabe duda de que será una cantante internacional que marcará historia en el estadio del Real Madrid, tal y como está a punto de hacer Taylor Swift el próximo 29 de mayo.

Chaleco con espalda descubierta, de Zara (30 euros)

Chaleco con espalda descubierta. Zara

Otro estilismo de Aitana que nos ha inspirado para nuestros looksde oficina con un toque elegante, pero moderno con la espalda descubierta. Sin ninguna duda, nos convertirá en la mejor vestida del trabajo.