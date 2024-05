La complicidad entre Aitana y Aron Piper hacen saltar las alarmas

Las muestras de complicidad y buen rollo que mostraron Aitana y el actor Aron Piper el pasado fin de semana, en una boda celebrada en Marbella, han hecho saltar las alarmas sobre una posible relación. "Nos comenta la gente que estaba allí que empiezan a entender la relación entre Aitana y Yatra. Si tienen una relación abierta es difícil de explicar a la opinión pública", añadían.

Laura Fa y Lorena Vázquez dan a entender que la cantante y el colombiano Sebastián Yatra podrían mantener una relación abierta, algo que daría sentido a las palabras del artista, hace unos meses, cuando habló de las infidelidades. "Yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé como podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", confesó a Vicky Martín Berrocal en su pódcast "A solas con".

Lo que sumado a lo dicho por "Mamarazis" da a entender que Aitana y Yatra podrían mantener una relación abierta.

No obstante, hace tan solo unos días la cantante de "Las Babys" y de "Los Ángeles" explicaba en "El Hormiguero" de Pablo Motos que «Sebastián y yo nos queremos mucho, es evidente, salta a la vista, pero no quiero contar más porque me da mucha vergüenza y lo paso muy mal». También que «mi vida privada la quiero cuidar mucho porque quiero que el foco público esté en mi música, pero entiendo perfectamente que la gente comente, porque yo estaría igual si fuera público».