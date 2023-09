Esta es la sudadera de efecto neopreno de Zara con lista de espera que las mujeres de 50 años llevan con falda de lentejuelas y New Balance

Queda mal decir que ya os avisamos, pero es verdad. Las lentejuelas salen del armario este otoño 2023 pisando fuerte, sobre todo para los looks de mujeres de 40 o +50 años. Si el otro día eraCarmen Martínez-Bordiu, anoche Sonsoles Ónega en 'El Hormiguero', ahora es Carmen Gimeno con esta falda midi de lentejuelas que ha combinado de la forma más sorprendente e inesperada. Una falda de lentejuelas que ha estilizado con una sudadera de efecto neopreno de Zara que tiene lista de espera y unas zapatillas New Balance. Lo que deja claro es que las prendas de lentejuelas también son perfectas para looks más casuals y del día a día como este. Porque si nunca habías pensado combinar una prenda de lentejuelas y zapatillas, sin ir de resaca, vas a cambiar de idea al ver este outfit de Carmen Gimeno. Por algo se ha ganado con derecho propio el título de una de nuestras influencers más 50 favoritas.

Porque las mujeres de más de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración, y ya se han ganado un lugar privilegiado en Instagram entre las influencers más jóvenes. Pero volviendo al look de viernes de Carmen Gimeno es de esos perfectos para llevar todo el día, y a la noche cambiar las zapatillas por un tacón, y la sudadera gris por una blazer o biker de piel. Numerosos diseñadores las incluyeron en sus propuestas primavera-verano 2023, augurando un año de "resurrección" moda inédita. A esta tendencia que aboga por el brillo, se sumará la tendencia dopamina, con colores muy llamativos con el rosa y el naranja en cabeza, y los metalizados. Y este look de Carmen Gimeno nos lo ha dejado claro.

Cazadora efecto neopreno, de Zara (39,95 euros)

Un estilismo de lo más original, combinando estilos, que no tenemos dudas de que en algún momento nos atreveremos a copiarle a Carmen Gimeno.