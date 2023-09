Todas las razones por las que las mujeres de 50 años necesitan estas botas de firma española para los días de lluvia

Con la llegada del otoño, la época de lluvias esta al caer. Aunque mejor dicho, está por volver, porque con el septiembre lluvioso que hemos tenido ya lo parecía. Pero Carmen Gimeno que es la más lista de la clase nos ha dejado un look de esos para afrontar los próximos meses de frío y lluvia que están por venir. Porque entre DANA y DANA, no podemos perder nuestro estilo, y una de nuestras influencers +50 favoritas, lo tiene claro. Y lo ha hecho con unas botas de firma española de lo más calentitas que están pensadas para hacer frente al frío y a la lluvia. La marca mallorquina Yuccs relanza su popular modelo Merino Casual Boot, el calzado ideal para el otoño. Una marca que está muy de moda, porque no solo la hemos visto lucir al Rey Felipe este verano, ayer fue el socialista Óscar Puente quién las llevó al congreso y las combinó con un traje de lo más elegante. Y hoy ha sido Carmen Gimeno desde Bilbao la que las ha combinado con un estilismo de lo más parisino, y resistente a la lluvia.

Cuando decimos que son perfectas para el otoño, nos referimos al otoño de verdad: ese en el que es posible salir con sol por la mañana y encontrarse con lluvia a mitad del día. Este nuevo modelo es una bota todoterreno, sencilla y bonita, que, gracias a su composición, además, nos protege de la lluvia y del frío. Por eso, las Merino Casual Boot son perfectas para esta época del año. Y Carmen Gimeno, una de nuestras influencer más 50 favorita, las ha combinado con un look perfecto para empezar el otoño.

Grape Casual Boot WP Mujer, Yuccs (139 euros)

Botas impermeables. Yuccs

Unas botas impermeables que Carmen Gimeno ha combinado con pantalón cargo, camiseta roja y cárdigan a rayas en tono también rojo y azul.