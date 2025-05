8 sandalias planas con la que ser la más elegante de cualquier boda de verano

Ser la invitada perfecta en tus bodas de este verano y llevar un zapato cómodo en 2025 es una realidad y una muy estilosa. Atrás quedaron los códigos de vestimenta que rechazaban los zapatos planos para eventos tipo BBC. ¿La razón? Cada vez más firmas de moda y calzado incluyen en sus colecciones opciones planas pensadas para ocasiones especiales. Y no, no hablamos de sandalias de playa: hablamos de diseños con acabados metalizados, pedrería, detalles esculturales y formas minimalistas que compiten (y ganan) frente al tacón.

La clave está en saber elegir el modelo adecuado para elevar el conjunto sin renunciar a la comodidad. Porque una sandalia bien elegida puede ser el broche final perfecto para cualquier vestido de invitada. Y si además te permite disfrutar de la fiesta sin cambiarte de calzado ni una sola vez, estamos ante la inversión más inteligente del verano.

Las sandalias planas con las que serás la invitada perfecta

Porque elegir sandalias planas para una boda ya no es una decisión arriesgada, sino una elección inteligente y cada vez más celebrada. Las invitadas mejor vestidas lo tienen claro: lo importante no es la altura del tacón, sino el diseño, el acabado y cómo se integran en tu look. Y estas sandalias de Zara, Mango, Parfois, Massimo Dutti y Porronet tienen todo lo necesario para robar miradas sin renunciar al confort.

Sandalias planas con tiras cruzadas y nudos, de Parfois (25,99 euros)

Sandalias planas con tiras cruzadas y nudos. Parfois

El dorado sigue siendo la apuesta ganadora para bodas. Este diseño de tiras enredadas estiliza el pie y combina igual de bien con tonos pastel que con vestidos negros.

Sandalias planas de piel con anillo metálico, de Parfois (45,99 euros)

Sandalias planas de piel con anillo metálico. Parfois

Si quieres un modelo distinto y muy fashion, este es para ti. Las pulseras efecto brazalete convierten esta sandalia blanca en un accesorio joya por sí solo. Ideal para looks de invitada modernas y looks minimal.

Sandalia plana flores, de Zara (39,95 euros)

Sandalia plana flores. Zara

Pura fantasía floral en versión plana. Este modelo combina negro y dorado con pedrería en clave joya para dar el toque glam a cualquier vestido satinado o vaporoso. Ideal para una boda de tarde-noche.

Sandalia plana tiras adorno metálico, de Zara (29,95 euros)

Sandalia plana tiras adorno metálico. Zara

Minimalismo con carácter. El detalle metálico en el dedo añade un guiño escultórico perfecto para bodas de día con estilismos de lino o colores tierra. Un básico elevado.

Sandalia pala piel, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Sandalia pala piel. Massimo Dutti

La opción ideal para las que buscan discreción con un twist elegante. Su diseño limpio y color burdeos lo convierten en un fondo de armario con esencia très chic. Perfectas con vestidos midi estructurados.

Sandalia esclava plana piel plomo camila, de Porronet (49,95 euros)

Sandalia esclava plana piel plomo camila. Porronet

Las mejores aliadas para bailar toda la noche. El tono bronce es versátil, favorece a todos los tonos de piel y se lleva igual de bien con colores vivos que con neutros sofisticados.

Sandalia piel metalizada, de Mango (49,99 euros)

Sandalia piel metalizada. Mango

Una versión híbrida entre sandalia y bailarina que funciona tanto para bodas formales como para looks más relajados. El acabado metalizado es clave para marcar la diferencia.

Sandalia piel eyelets, de Mango (49,99 euros)

Sandalia piel eyelets. Mango

Ideal para las invitadas más atrevidas. Un modelo tipo flip-flop pero con mucha actitud. Combínalas con vestidos lenceros o trajes sastre para romper con lo clásico.

Este verano, las sandalias planas toman el relevo en los estilismos de invitada más elegantes. Así que ya lo sabes, olvídate del drama del tacón o de tener que llevar un par de calzado de cambio para después de la ceremonia y apuesta por la comodidad con estilo: el nuevo código de etiqueta lo firma la comodidad con un toque chic y nosotras no podemos celebrarlo más.