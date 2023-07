Estas vacaciones hazte con los vestidos más ligeros de Zara, Lefties y Mango

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, puede que ya estés preparando o pensando aquellas prendas en tendencia que debes meter en tu maleta sí o sí. Son esas prendas que están arrasando esta temporada y que, como buena amante de la moda, ya tienes en tu armario. Hablamos de los vestidos, la prenda más versátil, cómoda y atemporal que se convierte en nuestro aliado cada verano. Los vestidos son perfectos porque los podemos usar para todo tipo de ocasiones, ya que admiten un sinfín de combinaciones y, lo mejor, es que son tan sueltecitos que no pasarás calor, en contraposición de los shorts vaqueros o los pantalones largos ligeros, que aportan un poco más de calor. En tiendas como Zara, Lefties y Mango podemos encontrarlo en todo tipo de estampados, diseños y cortes, desde el vestido que promete hacerse viral esta temporada, el mini vestido ‘boho’ y en un sinfín de colores de Zara de Rocío Osorno hasta el vestido de crochet ‘made in Spain’ en verde lima de Aitana, sin olvidar el vestido más boho de la firma de Sara Carbonero, ‘Slow Love’. Y es que, pese a que los vestidos de crochet estén arrasando, puede que su tejido no sea el más adecuado para los días más calurosos, por lo que es preferible usar aquellos vestidos más ligeros en tejido de algodón, satén o lino para lucir perfecta durante el día sin pasar un calor excesivo.

Sin duda, los vestidos son la prenda estrella y es que podemos llevarlos para todo tipo de ocasiones, tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, dependiendo de los accesorios que usemos y el calzado que llevemos. Por ejemplo, para el día a día, opta por unas sandalias planas tipo romana con un bolso de cesta de mimbre y unos pendientes maxi de colores, como este look de vestido midi camisero y sandalias planas de Sassa de Osma, un look perfecto y muy elegante para ir a la oficina. En cambio, para una cena o un evento de noche, cambia el calzado plano por unas sandalias de tacón medio y un bolso mini, el accesorio predilecto para ocasiones más especiales para crear un look muy elegante que puede culminar con un maquillaje de ‘efecto glow’ potenciado por un labial en rojo. Sin más, te enseñamos los vestidos más ligeros de Zara, Lefties y Mango que necesitas tener estas vacaciones de verano.

Vestido corto estampado, de Zara (17,99€)

Vestido corto estampado Zara

Vestido midi estampado, de Zara (49,95€)

Vestido midi estampado Zara

Vestido corto bordado, de Zara (45,95€)

Vestido corto bordado Zara

Vestido de tirantes con volantes, de Lefties (9,99 €)

Vestido de tirantes con volantes Lefties

Vestido largo estampado, de Lefties (15,99 €)

Vestido largo estampado Lefties

Kaftán con bordados, de Lefties (19,99 €)

Kaftán con bordados Lefties

Vestido corto lazo, de Mango (39,99 €)

Vestido corto lazo Mango

Vestido midi estampado volante, de Mango (39,99 €)

Vestido midi estampado Mango

Vestido crochet aberturas, de Mango (45,99 €)

Vestido crochet aberturas Mango

Estos son algunos vestidos ligeros que puedes encontrar en Zara, Mango y Lefties perfectos para el verano.