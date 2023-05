Sassa de Osma lleva ya el vestido más influyente del verano con sandalias planas y es de la firma que ha enamorado a la Reina Letizia

Cuando la Reina Letizia, Sassa de Osma y Paula Echevarría coinciden en una firma, nuestra obligación como periodistas de moda es investigar para saber qué tienen sus diseños de especial para haber enamorado a tres de las mujeres más estilosas del panorama. Y estamos hablando de Philippa 1970, una marca ‘made in Spain’ que acaba de colarse hoy mismo en el vestidor de la Reina Letizia y que Sassa de Osma se había encargado de descubrirnos hace unos meses con su estilo más elegante con un toque bohemio. Es de la marca -de las más adoradas por las influencers- Philippa 1970 y, es perfecto para llevarlo sin parar todo el verano con sandalias planas como la aristócrata, con alpargatas de cuña o incluso con botas cowboy. Un vestido que es ideal como invitada de boda o para darle un toque más casual en el día a día. Tienes muchas razones por las que inspirarte en este vestido tan ideal firmado por Philippa 1970, una de las creadoras favoritas también de Eugenia Martínez de Irujo. Entre ellas, destaca su diseño, boho y sofisticado a no poder más, su estampado de flores, que es pura tendencia y siempre lo será, y la más obvia de todas, que lo haya llevado Sassa de Osma como la invitada perfecta.

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Pero estos zapatos de estilo Mary Jane son tan elegantes que igual se los veríamos puesto a la Reina Letizia o a Carmen Lomana con su extrema elegancia.

Vestido Grasse, de Philippa 1970 (420 euros)

Se trata de este vestido estampado de flores con fondo verde, con falda al bies con vuelo y largo midi, composición: 100% lino, perfecto para el verano y además, hecho en España.