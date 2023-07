10 vestidos de rebajas de Sfera, Mango y El Corte Inglés que te salvarán de cualquier ocasión

Ya estamos en julio y, aunque seguramente con las vacaciones a la vuelta de la esquina, todavía quedan días en los que nos toque ir a la oficina a trabajar. Por ello, y dada las altas temperaturas, no sepas qué prendas ponerte para que tus looks sean elegante y clásica sin pasar demasiado calor. La solución está en los vestidos, ya que la mayoría que podemos encontrar en tiendas son vaporosos, cómodos, sencillos y cuya tela hace que no aumente nuestra temperatura corporal. Ahora que llegan las rebajas, en nuestras tiendas favoritas, como Sfera, Mango y El Corte Inglés los podemos encontrar en todo tipo de tejidos, estampados, siendo los vestidos de crochet los más usados en esta época, ya que además de estar en tendencia, son tan versátiles que podemos usarlos tanto para el día a día en la ciudad como para nuestras vacaciones en la playa. Es el caso, por ejemplo, del vestido de crochet de Paula Echevarría midi y en tonos vibrantes como el amarillo, el rosa, el celeste y el naranja, perfecto para combinar con unas sandalias planas.

Sin duda, los vestidos son la prenda más recurrente durante todo el año, aunque aún más durante los meses de verano. A nuestras influencers favoritas les encantan, pues son muchas las ocasiones en las que los lucen para todo tipo de ocasiones, ya que un mismo vestido podemos usarlos tanto para el día a día con unas sandalias planas y un bolso de tipo cesta de mimbre como para una noche, añadiendo unas sandalias de tacón y unas joyas doradas para darle ese toque más especial. Por ejemplo, hace unos días Rocío Osorno nos sorprendía con un vestido de volantes mini en lila, una pieza de fondo de armario muy versátil que podemos llevar para eventos diferentes, ya que es un tono que favorece mucho con el tono dorado de la piel. Pero, si lo que preferimos es lucir vestidoslargos, Sassa de Osma tiene el vestido verde de corte midi perfecto para llevar tanto en vacaciones como para el día a día en la ciudad. Ella lo combinó con unas Mary Jane de terciopelo, aunque con unas sandalias romanas pueden quedar perfectas. Sin más, te enseñamos 10 vestidos ahora rebajados de Sfera, Mango y El Corte Inglés.

Vestido arandela plisado, de Sfera (15,99 €)

Vestido arandela plisado Sfera

Vestido espalda cruzada, de Sfera (19,99 €)

Vestido espalda cruzada Sfera

Vestido popelín gomas, de Sfera (19,99 €)

Vestido popelín gomas Sfera

Vestido volantes largo, de Sfera (15,99 €)

Vestido volantes largo Sfera

Vestido lino espalda cruzada, de Mango (29,99 €)

Vestido lino espalda cruzada Mango

Vestido tricolor fruncido, de Mango (25,99 €)

Vestido tricolor fruncido Mango

Vestido corto manga abullonada, de Mango (19,99 €)

Vestido corto manga abullonada Mango

Vestido midi con doble volante, de El Corte Inglés (Easy wear), (25,99 €)

Vestido midi con volante El Corte Inglés

Vestido midi estampado, de El Corte Inglés (Southern Cotton), (35,99 €)

Vestido midi estampado El Corte Inglés

Vestido corto con lino falda pareo, de El Corte Inglés (Tintoretto), (29,99 €)

Vestido corto con lino El Corte Inglés

Estos son algunos de los vestidos de nuestras tiendas favoritas que podemos encontrar actualmente rebajadas, así que hazte con el que más vaya con tus gustos para lucir perfecta para todo tipo de ocasiones.