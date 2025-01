De Marta Pombo a Sofia Surfers, los looks de las influencers para celebrar sus antipremios

Ya está disponible la nueva temporada de 'Pombo', y antes de ello, hemos visto a Marta Pombo y Pablo Castellano compartir photocall en los antipremios de los influencers. Los Army Awards 2025, también conocidos como los "Antipremios", son la cita del momento para el mundo de los creadores de contenido. Esta segunda edición se ha celebrado este jueves 23 de enero en los Cines Capitol Gran Vía de Madrid y está organizada por el popular creador de contenido Ceciarmy.

El creador de contenido es el encargado de presentar la gala junto al actor y cineasta Santiago Segura. Los premios, que reconocen los momentos más icónicos y divertidos de las redes sociales, se dividen en 12 categorías, cada una reflejando la actualidad y el carácter social de los contenidos virales del último año. Y obviamente, si hay premios de influencers, también hay looks en el photocall. De Marta Pombo a Sofía Surfers, Marina Barrial o Marta Díaz, son algunas de las que han apostado por los estilismos en negro, para esta noche de premios. Eso sí, hemos echado de menos a Lola Lolita, que ha última hora no ha podido asistir por no encontrarse bien.

Estos son los mejores looks de los Army Awards 2025.

Sofía Surfers

Sofía Surfers. Gtres

Marta Pombo

Marta Pombo. Gtres

Marta Díaz

Marta Díaz. Gtres

Marina Barrial

Marina Barrial. Gtres

Unos estilismos con mucho protagonismo del negro, y dejando al lado la mayoría los vestidos para apostar por los trajes.