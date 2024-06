Este verano el vestido más corto se lleva vaquero como ha hecho Clara Chía para un domingo de Fórmula 1

Un circuito de Fórmula 1 siempre es una pasarela de famosos, y en Cataluña no podía ser menos, porque hemos visto a Clara Chía derrochar estilo junto a Gerard Piqué como ya hizo hace unos días en los juzgados. El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la victoria en el Gran Premio de España, décima cita del Mundial, para engordar su condición de favorito a un cuarto título seguido, mientras los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron sexto y duodécimo. Pero nosotras solo nos hemos podido fijar en este mini vestido denim de Clara Chía que marca una de las tendencias del verano. Más allá de los vestidos globo, de los eternos vestidos blancos o de los atrevidos vestidos de leopardo, el vestido vaquero se dibuja como uno de los imprescindibles de este verano 2024. Pasarelas y expertas en moda parecen haberse propuesto reinvindicar el poder de los vestidos vaqueros, demostrando que no solo son una prenda atemporal, sino que admiten todo tipo de versiones, dibujándose ahora como una de las tendencias en vestidos más importantes de la temporada. Y la novia de Piqué también nos lo ha dejado claro.

Porque no hay nada más tendencia este verano que un vestido vaquero, y Clara Chía se ha olvidado de los típicos vaqueros por este mini vestido denim que nos parece de lo más adecuado para un domingo de carreras. El estilo de Clara Chía se caracteriza por el lujo silencioso con acabado oversize de su armario es solo ligeramente holgado, de modo que no llega a ser desfavorecedor y aporta una apariencia más relajada a prendas que son tradicionalmente sofisticadas, como la chaqueta de tweed o la camisa clásica. Suele combinarlas con tops básicos ultraminimalistas y vaqueros anchos de tiro alto. Como calzado, suele optar (según la ocasión) por sandalias de tacón o zapatillas de tendencia. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con este look para vivir la Fórmula 1.

Clara Chía. Gtres

Un estilismo de lo más cómodo que Clara Chía ha combinado con sus inseparables gafas de sol Ray-Ban. Eso sí, no vemos en la fotografía con que tipo de calzado lo ha combinado, pero los vestidos vaqueros quedan igual de bien con unas alpargatas de cuña, una sandalia plana, o unas botas cowboy.