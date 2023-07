Estos son los bikinis que necesitas y que no te dejarán marcas al tomar el sol

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, somos muchas las chicas que ya hemos ido a nuestras tiendas favoritas a conseguir el bikini más bonito, cómodo y que mejor nos sienta para poder lucirlo en la playa. Sí, son muchos los diseños que hay en el mercado, pero no todos son perfectos para pasar el día frente al sol, ya que algunos de ellos, por muy bonitos que sean, nos dejarían marca, cosa que no queremos -en la medida de lo posible-. Si bien los bañadores son el traje de baño más cómodo, versátil y elegante porque podemos usarlos a modo de body, como este bañador de Rocío Osorno negro con estampado floral de Calzedonia que usó para un evento con unos pantalones de pinza negro, los bikinis son la opción más indicada para tomar el sol en nuestras vacaciones de verano y conjuntarlo con un pareo a juego y unas sandalias planas tipo romana, creando así el look perfecto para pasar el día en la zona costera y alargar hasta el atardecer.

¿Cuáles son los bikinis que no dejan marcas al tomar el sol? Primero, debes saber qué es muy necesario el uso de un buen protector solar e ir aplicándolo constantemente, ya que las radiaciones solares son muy fuertes en esta época del año. En cuanto a los bikinisque no dejan tantas marcas, comenzaremos por el top, siendo los más usados aquellos que admiten distintas formas, es decir, el bikini ‘multiposición’, pues solo así conseguiremos lucirlo como nos plazca. También los bikinis de triángulo, siendo este el más clásico y el que menos marca dejan, pues sus tirantes, además, son los más finos. El bikini de triángulo es el favorito de Victoria Federica, quien lucía este tipo de bikini hace un par de días en Formentera, así como el bikini también de triángulo de Alba Díaz en tono blanco y celeste, el cual nos recuerda al estilo ‘Mermaidcore’ tan de moda actualmente. Por último en cuanto a partes de arriba de bikini, estarían los bikinis asimétricos, aquellos de palabra de honor que incluye, por ejemplo, una tiranta y que si queremos podemos quitar para que no se quede la marca. En cuanto a partes de abajo, los más indicados serían los de estilo cortinilla -muy en tendencia este verano-, ya que podemos ajustar la braguita si la queremos más amplia o más delgada, dependiendo de qué tanto queremos que se marque la marca. Sin más, te enseñamos los bikinis que están en nuestras tiendas favoritas actualmente y con los que evitar, en la medida de lo posible, las marcas por el sol.

Top bikini triángulo tie dye azul, de Women’s secret (23,99 €)

Top de bikini de triángulo con relleno, de H&M (9,99 €)

Bikini top bandeau jacquard multiposición, de Oysho (19,99 €)

Bikini braguita media tira, de Oysho (9,99 €)

Top bikini bandeau, de Zara (17,95 €)

Braguita bikini tul estampado, de Zara (15,95€)

Bandeau asimétrico cebrado bikini Istanbul, de Calzedonia (30,00 €)

Estos son algunos modelos de bikinis que podemos encontrar en tiendas y que, por su diseño, no dejarán marca.