Mil y una formas de lucir un pareo que hemos aprendido en Instagram

Reconozco que desde siempre es una de mis prendas, o mejor dicho, accesorios de moda, favoritos del verano. Al llegar a cualquier destino de playa, una de mis obsesiones siempre ha sido fijarme en cómo lo llevan las chicas más estilosas del lugar. Y ahora gracias o por culpa de Instagram esta obsesión empieza desde que llega el buen tiempo y se extiende a prácticamente todo el mundo. Pero a la vez es una de las prendas que más me cuesta saber usar, pese a que mis intentos no son pocos, y no decaigo en las ganas de lucirlo como toda una experta. Me refiero al pareo, y a los muchos usos que podemos darle para convertirlo en nuestra prenda favorita del verano.

Aunque durante los últimos han proliferado las versiones del pareo convertidas en prenda, como el vestido pareo, la falda pareo o incluso los pantalones pareo, lo cierto es que nada demuestra tan bien el saber hacer en cuestiones de estilismo como coger este sencillo pañuelo largo y darle todos los usos posibles. Desde crear faldas midi o largas con aberturas estratégicas y favorecedoras, que alargan visualmente la silueta, hasta mini faldas perfectas para combinar con camisas y camisetas y pasar un atardecer al lado del mar. Pero su vida se alarga mucho más: vestidos con escote halter, y hasta kimonos y tops.

Para conocer los trucos de experta solo tienes que recurrir al perfil de Instagram de marcas especializadas, como es el caso de la italiana Panarehi, una de las favoritas de las trendsetters como Eugenia Silva. Pero también Chufy, la marca de espíritu bohemio y viajero de la influencer Sofía Sanchez de Betak.

También podemos recurrir sencillamente a algunas de nuestras influencers favoritas para ver como los lucen en sus fotos de Instagram. Pero si quieres ir un paso más allá, algunas de las reinas de la red comparten auténticos tutoriales en su cuenta, lo mismo que en TikTok, que se ha convertido ya sin ninguna duda en el lugar favorito para aprender a hacer todo tipo de cosas en cuestiones de moda.

Lo mejor de todo es que para la mayoría de los trucos que hemos visto no se necesita nada más que el pareo o pañuelo maxi y un poco de pericia a la hora de hacer nudos y cruces. Pero si quieres ir un paso más allá, usar una goma de pelo, una pulsera rígida o un cinturón pueden conseguir que crees prendas que nunca llegaste a imaginar.