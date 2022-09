Eugenia Silva, María Pedraza y Blanca Padilla se convierten en las más elegantes del Festival de Venecia

El Festival de Cine de Venecia que está teniendo lugar estos días es uno de los eventos de moda más importantes del año. Sí, hemos dicho bien, de moda, no solo de cine. Como prueba está el hecho de que algunas de nuestras famosas favoritas, y que poco o nada tienen que ver con el séptimo arte, han acudido esta semana a la alfombra roja de la conocida popularmente como “Mostra”. La última en hacerlo ha sido Georgina Rodríguez, aunque no ha sido la primera española en hacerlo, ya que no hay que olvidar que la actriz madrileña Rocío Muñoz Morales es la madrina de honor de esta edición del festival.

Eugenia Silva en el Festival de cine de Venecia

Pero después de estas dos divas, en el día de ayer llegaban a la vez tres de nuestras famosas favoritas. La primera de ellas, la modelo Eugenia Silva, fiel a citas de gala, no quiso perderse la llamada del diseñador Giorgio Armani, al que le une una estrecha relación de sus tiempos como maniquí de pasarela. Eugenia acudió a la cita con un vestido de la firma italiana en color dorado de escote asimétrico y con detalle de lazo negro en el tirante.

A la misma llamada acudió la actriz María Pedraza, quien pisó primero la alfombra roja para la premiere de la película “Bones & All” con un vestido, también de Giorgio Armani, que le hacía parecer toda una diva del viejo Hollywood gracias a su corte sirena, escote corazón y detalle de pedrería en el cuerpo. El peinado con las ondas y los labios rojos ayudan a acentuar ese efecto.

Por último una de nuestras modelos más internacionales, y uno de los pocos ángeles que ha dado España a la famosa firma de lencería Victoria’s Secret, Blanca Padilla. La maniquí lucía un cambio de look total gracias a un recogido efecto melena corta, que hacía destacar aún más su vestido de silueta columna, también de la forma anfitriona, repleto de detalles de pedrería.