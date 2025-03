Fabio Encinar: "Me ha inspirado la dualidad del barrio de Almagro: de la mujer de moral intachable, a la prostituta"

Palacio de Santo Mauro, Barrio de Almagro (Madrid), ocho de la noche, y el diluvio universal. Mucho había rezado Fabio Encinar durante la semana para que la lluvia le diera una tregua en esta doble celebración de lo más especial para él: la presentación de su nueva colección, y la celebración de su 34 años cumpleaños. Pero se lo tendrá que tomar como una señal de buena suerte, al igual que 'novia mojada, novia afortunada', a lo mejor, lo de diseñador mojado, también convalida. Celebridades del mundo del cine, la moda, la comunicación y la política se entremezclan bajos los paraguas, los focos del photocall, y los tápices y sofás de este palacio, que para él es su bar de confianza.

Nuria Roca, Raquel Sánchez Silva, Mar Flores, Grace Villarreal, Sofía Paramio, Paula Vázquez o María Martín de Pozuelo, que además ha cerrado el desfile, son alguno de los rostros conocidos que se dieron cita para conocer esta colección tan especial inspirada en la dualidad de su barrio, Almagro. Encinar Brand ha presentado su nueva colección FW25 con una propuesta que recrea el imaginario de su diseñador, Fabio Encinar. La puesta en escena tendrá lugar en los pasillos del Palacio del Santo Mauro de Madrid, en pleno corazón de Almagro. Barrio que, junto a quienes lo habitan cada día -y sobre todo cada noche- ha sido la inspiración para sus últimas creaciones. Y es que, desde hace casi cincuenta décadas, el noble origen de sus calles se ve transformado cada noche en un cocktail social, en el que las puertas de los grandes palacios con más solera de la ciudad cierran para dar paso a la clandestinidad de sus calles.

Una unión de dos mundos: el 'buen gusto, y lo 'provocativo' aparentemente enfrentados, pero en una excepcional convivencia. Como la que se ve cada noche en estas cuatro calles que Encinar presenta entre las cuatro paredes de uno de los pocos emblemas, en pie, del barrio de Almagro. Y antes de que el Santo Mauro se abriera para sus 180 invitados, en Lifestyle de La Razón, hemos querido charlar con Fabio Encinar para conocer más su universo, detrás de esta nueva colección que no va a dejar a nadie indiferente.

Primero de todo, felicidades Fabio. Qué mejor forma de celebrar su 34 cumpleaños que en el Palacio de Santo Mauro de Madrid, presentando su nueva colección.

¡Muchísimas gracias! Una locura, la verdad, y un sueño. Y rodeado de 180 personas, en este hotel, que para mi es como mi segunda casa. No puedo pedir más. Bueno, que no hubiera llovido este día en Madrid, pero no lo he conseguido, y mira que lo he intentado (risas). Ha sido una locura, pero lo hemos hecho. Y dijimos, si nos vamos de las fechas de la Semana de la Moda, pues ya lo tenemos que juntar con mi cumpleaños. Cerrar el desfile con el cierre de Amaral cantando “Universo sobre mí”, que es la banda sonora de mi vida, y celebrar mi cumpleaños con mis invitados, ha sido una fantasía.

En qué momento se le ocurre embarcarse en esta locura, y salir del circuito de MBFW Madrid.

Pues no te voy a mentir, todo ha sido gracias al apoyo de Kia, aunque suene a cuña publicitaria, porque no han sido unos patrocinadores al uso. La verdad es que desde que llegaron a mi vida se han convertido en una familia, dando ideas, además de apoyando económicamente. Porque salir de la moqueta de Ifema no es nada fácil a nivel de presupuesto para jóvenes diseñadores, y tampoco a nivel institucional, para conseguir permisos para poder desfilar en lugares más icónicos y especiales de Madrid, como hacen en otras capitales europeas. Para desfilar en IFEMA pagamos 9.000 euros por todo, nosotros estamos pagando ahora más de diez veces eso, sin un apoyo de un gran patrocinador como en este caso, sería imposible. Yo sigo siendo un romántico en todos los aspectos de mi vida, creo en el amor, aunque no lo tenga, y en todo lo que hago me gusta tener esa relación de verdad, y una fidelidad.

Una colección inspirada en el barrio de Almagro de Madrid, en el que usted vive, y en el que ha querido reflejar esa dualidad de las mujeres que habitan sus calles.

Cuando decidimos dar el paso, y salir de IFEMA, queríamos que fuera a lo grande, y también con este giro de tuerca en mi colección. Es una forma de cerrar el círculo, porque mi barrio es Almagro, soy de esa gente que vive a un kilómetro a la redonda, y no sale de ahí. Por eso es tan especial. Yo soy de los que salgo a la calle, y los porteros de todos los edificios me saludan, las gitanas que venden flores me conocen y me preguntan mis padres. Esa es mi vida, y eso lo he querido plasmar en esta colección. Y no podía ser en otro lugar que en el Santo Mauro, que al final es como mi bar de debajo de casa. Yo sé que suena como muy elitista, pero es que ya hemos creado hasta ‘los jueves del Sant Mauro’. Sin quedar, si mis amigos me quieren encontrar, ya saben donde estoy, y ahí nos reunimos. Cuando empiezo a pensar en la colección, solo este enclave podía representarla. Al final en Almagro solo quedan tres palacios en pie, y al único que accedemos a diario es a este.

Es lo que decía antes, hacer un desfile fuera del circuito oficial en España es muy difícil para un joven diseñador.

Bueno, por lo que he leído ya no soy joven, soy consagrado (risas). Y también te digo que las mayores locuras en los desfiles, las haces al principio, cuando no tienes nada que perder. Ahora da mucho más miedo, nos estamos acomodando. A mí antes no me daba nada miedo, ahora tienes más compromisos con los vips en la prensa. Pero he decidido recuperar la ilusión de mis inicios, y jugármela con este desfile. Tenemos esa presión, se que la prensa está deseando ver cosas nuevas, pero cuesta lanzarse por el miedo a perder todo lo conseguido.

Hablaba ahora de la presión de convocatoria con las celebrities e influencers, pero ha vuelto a tener un poder de convocatoria increíble, y la mayoría están encantadas de que el desfile sea en el centro de la ciudad.

¡Totalmente! Estoy muy agradecido del apoyo siempre. Por ejemplo, Carmen Lomana me decía que estaba encantadísima, porque además de vivir a lado, ella también pasa parte de los momentos más especiales de su vida en el Santo Mauro, pero al final no ha podido acudir con el diluvio.

Una convocatoria de ‘front row’ con la que también ha querido dejar claro la variedad de mujeres que inspiran y visten un Encinar.

Exactamente, lo has clavado. Yo soy consciente que voy a tirar por la borda ahora mismo la regla número uno de márketing, pero sé que hago una moda que no es para todo el mundo. Entiendo que muchas mujeres lo pueden ver arriesgado, pero despierta una cosa, que la que no se lo pone, disfruta el espectáculo. Yo tengo muchas amigas que son más sobrias, y no se van a poner el volantazo, pero ven en ello una forma de disfrutarlo sobre la pasarela.

Me ha sorprendido la dualidad del barrio Almagro que han querido expresar en esta nueva colección, y que se hayan atrevido también con lentejuelas, plumas, y otros conceptos que se nos sale de ese volante Encinar del que hablaba usted ahora.

Creo que vivo tan viciado en mi mundo, que ya no me extraña, pero la gente de mi equipo sí que se ha sorprendido mucho con esta colección. Me decían, veo cosas que nunca hubiera dicho que son tuyas. Vestidos enteros cuajados de lentejuelas, que yo nunca había tocado esto. También hay brocados, yo que soy mucho de ‘color block’. Ahora hay estampados maravillosos. Y además, mi volante, pero muy exagerado. Hay volantes que los modistos los han estado más de nueve horas frunciendo, para que te hagas una idea.

“La unión del buen gusto y de lo provocativo”, así es cómo definís esta colección. Me ha sorprendido también que vea su moda como provocativa.

¿Sí? Pues yo hace años hablando con mi amigo Diego Estrada siempre le decía, tú vistes a las puritanas, y yo a los putones (risas). La minifalda, aunque siempre contrarresto por encima. Pero mis referencias son muy claras. Por ejemplo, Christian Lacroix, que iba a venir al desfile pero se cayó a última hora. Yo siempre que tengo una duda le preguntó a él, y me dijo “estoy fascinado contigo”. Y yo pensando, esto es una locura. Me fascina esa dualidad de la mujer. Y en eso se inspira esta colección, en las dos caras del barrio de Almagro. Me fascina esa señora de toda la vida, de moral intachable, ese “bien de toda la vida”, que cuando vuelve a casa, de puertas para dentro, empieza la otra vida nocturna del barrio, la de la prostitución. Un mundo que lleva 40 o 30 años en el barrio, con todas las travestis, es donde empezó ‘La Veneno’, en la calle Almagro. Son chicas que están integradas totalmente en el barrio, y que las conocemos todos. Las travestis que están trabajando en la calle, acompañan a las niñas para que vuelvan a sus casas. Es una fantasía de dualidad.

La actuación de Amaral al cierre del desfile. Gtres

Me está dejando alucinada, porque yo pensaba que era una colección inspirada en los años 80 o 90, no en la actualidad del barrio.

Pues no (risas), es la dualidad del barrio hoy en día. Solo desaparecieron durante el COVID, pero ahora ha vuelto esta doble vida. La de día, y la de noche. Carmen Lomana te lo puede contar perfectamente. Ella siempre contaba que se ponían en la puerta de su casa y le decían, “Carmen tirame unos zapatos, que me duelen mucho los pies”, y ella les tiraba los zapatos por la ventana. Y de todas estas historias, luego salen colecciones como estas.

Pues obviamente le voy a preguntar, que ahora quiero conocer todas las anécdotas. Me ha dejado fascinada. Y hablando de anécdotas, ¿cómo es Fabio Encinar fuera de la pasarelas y los focos?

Me visto de negro todos los días de mi vida. Me doy cuenta que con el paso de los años cada vez soy más rancio, y aburrido. Soy un señor mayor, en el cuerpo de un chico de 34 años. Soy muy clásico, y muy sencillo, yo creo que para contrarrestar toda la información diaria de mi universo Encinar.

Y en ese universo, ya para concluir, ¿queda alguna española con la que sueñe vestir?

Me voy a explayar en esta respuesta, pero como me voy a mojar, también te pido que tú lo hagas, publicando la respuesta.

Trato hecho.

Yo no he vestido a la Reina Letizia nunca, y yo sé, que esperáis que os diga que ella, pero no. Y te voy a ser muy honesto. Creo que la Reina es un reclamo brutal para la prensa, y que te va a lanzar de forma estratosférica, pero creo que esa relación con la prensa ya la he conseguido con mucho trabajo. Me daría un subidón de prensa, sí, pero a mí la que me da de comer es la clienta que viene de Jaén, y que ha ahorrado para tener un diseño mío. Y esa es la que más ilusión me hace. Dicho esto, si te tengo que decir una cara conocida, para mí sería Bárbara Martelo. Es española, tampoco se conoce mucho en España, pero es la mujer que más controla moda, es actualmente una de las consultoras de moda más reputadas, y la que mejor armario tiene. Que tuviera un Encinar sería un sueño, todo un triunfo.