Inés Domecq es la más elegante de las playas de Formentera con el bañador que más estiliza de su firma

Inés Domecq no necesita grandes artificios para convertirse, una vez más, en la reina del estilo estival. Esta vez, lo ha hecho desde las idílicas aguas de Formentera, donde ha sido fotografiada luciendo el bañador negro más favorecedor del verano, firmado, cómo no, por su propia marca: The IQ Collection. Con su habitual mezcla de sofisticación y naturalidad, la marquesa ha confirmado que el chic también se lleva en la arena.

El modelo elegido es el traje de baño Formentera, una pieza de una sola pieza en color negro con un favorecedor escote redondeado y silueta de pierna alta. Pero lo que realmente lo convierte en un bañador especial es el emblemático estampado gráfico IQ en tono beige, con reminiscencias ecuestres y toques aristocráticos que definen el ADN de la firma. Una declaración de intenciones para quienes buscan ir elegantes incluso bajo el sol.

El bañador que estiliza como ningún otro

Diseñado con espalda abierta, este modelo se adapta a la silueta como una segunda piel gracias a su doble tejido, lo que garantiza comodidad, ajuste y resistencia al uso continuado. No es casualidad que Inés Domecq lo haya elegido para una jornada playera, pues es uno de esos trajes de baño que no solo están pensados para nadar, sino también para lucirse con estilo, perfecto tanto para el chiringuito como para un paseo en barco.

Además, su corte alto en la pierna crea un efecto visual que alarga la figura, mientras que el fondo negro actúa como un aliado infalible para afinar la silueta. En otras palabras: el bañador ideal para quienes quieren sentirse favorecidas sin renunciar a la sofisticación.

Disponible online y en edición limitada

Este diseño exclusivo solo está disponible a través de la web de la firma (theiqcollection.com) por 105 euros, y actualmente se encuentra rebajado con un 10% de descuento. Eso sí, hay que tener en cuenta que, por motivos de higiene, no se admiten devoluciones, aunque sí cambios de talla.

Bañador. IQ Collection

Como suele suceder con las prendas que luce Inés Domecq, todo apunta a que volará en cuestión de días. Porque si algo ha dejado claro esta imagen viral en Formentera es que la marquesa del estilo no solo impone tendencia en bodas o eventos, sino también bajo el sol del Mediterráneo.