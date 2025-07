Así se visten Terelu Campos y Alejandra Rubio para una cena de verano (y no pueden ser más distintas)

Málaga, buen tiempo, noche de verano y una cena en buena compañía. Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio han protagonizado un estiloso paseo por el paseo marítimo malagueño, dejando claro que el estilo no tiene edad… ni una única dirección. Mientras madre e hija compartían plan, sus looks hablaban idiomas completamente distintos. Y eso, precisamente, es lo que hace aún más interesante esta aparición.

Esta aparición en Málaga no solo ha llamado la atención por la diferencia de estilos, sino también por la complicidad evidente entre madre e hija. Terelu y Alejandra disfrutaron de una noche veraniega luciendo sus respectivas personalidades a través de la moda. Una vez más, demuestran que la elegancia no es cuestión de edad, sino de actitud. Ya sea con un vestido negro de inspiración parisina o con un conjunto fluido en tonos pastel, ambas han sabido adaptar sus looks al ambiente costero sin renunciar a su esencia. Y eso, chati, es lo que de verdad marca la diferencia.

Alejandra Rubio: elegancia nocturna en clave minimal

Alejandra Rubio apostó por un look sobrio, elegante y muy favorecedor que demuestra que el negro es siempre una buena idea, incluso en verano. La hija de Terelu se decantó por un vestido entallado, de largo midi, sin mangas y con escote recto. Un diseño de líneas sencillas pero muy sofisticadas que potenciaba su figura y le daba un aire muy nocturno y glamuroso. Lo combinó con unas alpargatas de cuña que alargaban visualmente sus piernas, y un collar de perlas que aportaba un toque clásico y rompía con la sobriedad del total black.

Terelu y Alejandra. Gtres

Su melena suelta, con ondas suaves, y el maquillaje natural completaban un estilismo que bien podría inspirar a cualquier veinteañera que quiera ir a cenar con estilo, sin caer en excesos ni en tendencias pasajeras.

Terelu Campos: frescura, comodidad y tonos pastel

Por su parte, Terelu optó por un look completamente opuesto al de su hija, pero igual de válido para una noche veraniega junto al mar. Con un conjunto fluido en tono rosa palo, compuesto por blusa holgada de manga larga y pantalón recto, la colaboradora de televisión mostró su versión más relajada, pero sin renunciar a su toque chic.

Los looks de Alejandra y Terelu. Gtres

Terelu combinó el conjunto con unas sandalias planas doradas, ideales para caminar cómodamente sin perder el toque festivo, y un bolso tipo bandolera en tono beige metalizado que aportaba luz al conjunto. Como accesorios, añadió pulseras llamativas y un reloj, completando un look desenfadado pero cuidado. Su melena suelta con volumen y su sonrisa hacían el resto.

Terelu apostó por un estilo cómodo y favorecedor, perfecto para mujeres de más de 50 que quieren sentirse bien sin complicarse con estilismos rebuscados.