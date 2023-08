Tenemos la alternativa perfecta al vestido camisero más cómodo y fresquito de Carmen Gimeno de Zara -agotado en web- que combina con sandalias doradas

Los vestidos camisero son la opción perfecta para terminar el verano de la mejor manera posible. Son cómodos, sencillos y muy versátiles pues, dependiendo de cómo lo combinemos, podremos crear un sinfín de looks. Sin duda, son muchas las influencers del panorama español que guardan en su armario numerosos vestidos midis y que nos muestran a través de sus redes sociales. Ya sean lisos, como este vestido camisero de Pilar de Arce blanco y con lazo en la cintura para enmarcarla, o estampados, como este vestido camisero de Tamara Falcó, una opción muy casual y cómoda para un día de vacaciones frente al mar, en el caso de ella, en la Polinesia Francesa. ¿Cómo combinar un vestido camisero midi? La opción perfecta sería con unas alpargatas de cuña durante los meses de verano, ya que, además de aportar altura y estilizar, crea un look de lo más mediterráneo y muy elegante, al que le puedes añadir un bolso tipo cesta de mimbre, como toque final. Si prefieres usar sandalias planas, esta también es una buena opción. Puedes llevar tu vestido camisero favorito junto a tus sandalias romanas, el calzado más en tendencia del momento. Carmen Gimeno nos ha conquistado con un vestido camisero de Zara de rebajas que, como ella misma ha comunicado en sus redes sociales, está completamente agotado en la web. Se trata de un vestido camisero midi tipo tie dye a todo color: celeste, coral, blanco y amarillo. Un vestido que puede ser usado con un sinfín de accesorios en distintos tonos para darle el toque final al look. Sin embargo, y pese a que este vestido ha conquistado a la gran mayoría de sus seguidoras, tenemos la alternativa perfecta con otro vestido de Zara que no le hace justicia.

Los vestidos midi sueltecitos y de corte camisero son perfectos para la vuelta de las vacaciones, ya que puedes usarlo para todo tipo de ocasiones. Carmen Gimeno, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, es una gran amante de los vestidos camiseros y son muchas las veces que nos muestra sus propuestas en sus redes sociales, conquistando a la gran mayoría de sus seguidoras, quienes buscan en ella inspiración a la hora de vestir. De primeras, puede parecer que los vestidos camiseros son algo informales, pero nada más lejos de la realidad, podemos convertir esta prenda tan versátil en una opción muy elegante y sofisticada para una cena de noche. La opción que nos plantea Carmen Gimeno es más casual, al tratarse de un vestido todoterreno y perfecto para los días frente al mar pero, lamentablemente, este está agotado. Ella lo ha combinado con unas sandalias romanas doradas y un collar muy veraniego. Por ello, te planteamos una propuesta de Zara que puede ser la alternativa más elegante y sofisticada del look que nos ha enamorado de Carmen Gimeno, un vestido camisero, lleno de colores vibrantes y de mangas abullonadas y largas, pasando a ser un vestido que todas llevaremos de vuelta a la rutina.

Vestido tie dye abalorios, limited edition, de Zara (99,95€)

Se trata de un modelo muy colorido de Zara que seguramente se convierta en viral en los próximos días.