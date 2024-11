La falda de punto con botas muy altas de Kira Miró para su cita con Pablo Motos en 'El Hormiguero' es perfecta para ir a la oficina

No hay nada que nos guste más en invierno que unas botas muy altas, por eso ha sido casi imposible que no nos fijemos en las que ha llevado Kira Miró a 'El Hormiguero' con Pablo Motos esta noche de lunes para empezar la semana. Porque mientras nosotras estábamos con María Pombo, y compañía, y sus looks de reinas del hielo para Navidad, la actriz se marcaba en Antena 3 un look perfecto para terminar noviembre y empezar diciembre con el máximo estilo. Porque los conjuntos de punto siempre son tendencia y elegancia cuando bajan las temperaturas, y más si lo combinas con unas botas muy altas por encima de la rodilla como ha hecho Kira Miró.

'El Hormiguero' ha arrancado la última semana de noviembre con la visita de Kira Miró y Salva Reina, dos actores españoles de renombre que han llegado al programa para promocionar su próxima película: "Quién es quién". Bajo la dirección de Martín Cuervo, esta comedia se estrenará el 5 de diciembre, prometiendo risas y reflexión a partes iguales. Y es ahí donde hemos podido ver este estilismo perfecto de la actriz, que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina esta última semana de noviembre. En los colores de la temporada, en tejidos suaves y acogedores y con los diseños más especiales para el día a día, porque los conjuntos de punto nunca fallan cuando llega el frío.

Kira Miró en 'El Hormiguero'. @kiramiro

El conjunto de falda y top de punto se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada, y no es difícil averiguar por qué. Esta combinación de piezas logra un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, ideal para los días más fríos que nos trae el otoño. Y Kira Miró lo ha lucido con top de manga corta y falda por encima de la rodilla con botones dorados que ha combinado con unas botas muy altas.