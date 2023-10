No he podido evitar ir de compras a Zara cuando he visto la falda satinada que Tamara Falcó ha metido en su maleta a Copenhague

Las mujeres más modernas y pijas de Madrid querrán hacer cola en el Zara cuando vean uno de los últimos stories de Tamara Falcó. Y es que la pasada noche, la celebridad fue a cenar junto a su marido, Íñigo Onieva, a un restaurante de Copenhague con una falda satinada en color negro (que todas necesitamos en nuestro armario). El boom de esta prenda estalló el invierno pasado y todavía no se nos ha pasado la fiebre por ella. Y ahora menos que hemos visto cómo la ha combinado Tamara Falcó: jersey básico en gris, zapatos de tacón negros, bolso mini del mismo color y joyas doradas. La marquesa nos ha dado una clara lección, y es que no necesitas mucha ropa para conseguir un estilo clásico y elegante.

Las faldas están en tendencia (de cuero, ejecutivas o de tablas), pero aquellas con un efecto satinado son las que te van a dar más juego en tus looks. Puedes darle distintas facetas, desde el estilismo sofisticado de Tamara Falcó hasta el más desenfadado con una camiseta lisa, pasando por el uso que le dan lasinfluencers nórdicas. Es fácil conseguir la más indicada para tu personalidad y silueta por un precio muy económico. En Zara tienes un gran repertorio de faldas satinadas en cuanto a sus posibles largos y colores. Sin embargo, en esta marca española tienes el dupe de la falda que lleva la celebridad.

Tamara Falcó con una falda satinada. @tamara_falco

Falda satinada, de Zara (26 euros)

Falda satinada en negro. Zara

Las expertas en moda llevan utilizando las faldas satinadas desde que se hizo el primer eco de ellas y no se arrepienten de haber invertido en una de ellas (o más), como Tamara Falcó. Porque una vez que empiezas a vestir esta prenda, no vuelves a tocar los pantalones en días. Son cómodas, ponibles y elevan el look.