Las flechas del amor de Cupido son estos anillos con sello español que te van a robar el corazón

Quedan pocos días para el día de San Valentín y es que, si todavía no has encontrado el regalo perfecto para tu amiga, pareja o 'crush' y no quieres recurrir a un bonito ramo de flores junto con una tarjeta de cariño, puede que aquí encuentres la solución. Salir a festejar este día es casi una obligación, así que, si sois amantes de la buena cocina, lo ideal será que reservéis en uno de estos restaurantes que ofrece la capital, en la que no solo podréis degustar sus sabrosos platos, sino que su decoración y servicio harán que viváis una experiencia única para recordar. Si vuestro presupuesto es algo más elevado, podréis hacer una escapada express de fin de semana a uno de estos hoteles con encanto, en donde no solo podréis descansar, sino también disfrutar del aire libre y de las comodidades que ofrece cada hotel.

El rojo es el color por excelencia de este día, por lo que, si todavía no sabes qué look ponerte, uno de estos vestidos rojos quedarán perfectos para esta ocasión tan especial, como esta falda de tul y top tan versátil y en tendencia que llevó la Influencer Mery Turiel el pasado año. Todos estos regalos son perfectos para hacerle a tu pareja pero, si lo que buscas es sorprenderle con algo material que perdure en el tiempo, te proponemos un regalo con el que no fallarás y es que no hay nada mejor que una clásica, elegante y atemporal joya de la firma Chocrón.

Anillo de la firma Chocrón Chocrón

La firma ‘Made in Spain’ es líder en diseño y fabricación de joyas desde 1948, lo que la convierte en una firma de lujo de referencia en la industria de la joyería de lujo. Sus diseños clásicos pero con un toque vanguardista y de gran calidad son perfectos para todo tipo de públicos, ya que son joyas atemporales que no pasarán de moda y que seguirán intactas generación en generación.

Tener unos valores bien consolidados es clave en esta industria de lujo y Chocrón se posiciona como una firma comprometida, cercana con el cliente y de confianza y es que, además, se ha consolidado como la Firma de lujo más solidaria por su compromiso con las causas sociales.

Anillo oro rosado Chocrón Joyería Chocrón

Con motivo del 14 de febrero, el equipo creativo de Chocrón Joyeros te invita a hacerte con los anillos más clásicos y especiales para que elijas la opción que más se ajuste a tus necesidades. Sus joyas, con un toque minimalista, son perfectas para regalar, ya que son discretas pero con un toque que las caracteriza y las hace especial, pues todas cuentan con un diamante que no pasará desapercibido. Actualmente han lanzado al mercado anillos en tres tonos: oro, plata y oro rosado, que puedes usar por separado o unidos, formando así una sola joya que simboliza el pasado, presente y futuro.

Todas las joyas que ofrece Chocrón son únicas, exclusivas e inigualables pero, si estás en duda, el anillo solitario de diamante es uno de los regalos más solicitados para demostrar el amor.

Collar de Chocrón Joyería de Chocrón

Las joyas siempre son un regalo perfecto para regalar en días especiales, por lo que una de estas joyas de la firma de joyería Chocrón será la opción más indicada para este 14 de febrero.