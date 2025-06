Flechazo absoluto con el pantalón pareo de Parfois que ya ha estrenado Violeta Mangriñán por las calles de Madrid

La primera vez que nos topamos con unos pantalones pareo ya se podía anticipar su potencial para convertirse en una prenda viral. Fue en el desfile de primavera-verano del 2023 de Fendi la primera vez que los vimos aparecer en escena, y no hay experta en moda que no lo haya añadido de nuevo a su armario este verano 2025. Hablamos de Violeta Mangriñán y su conjunto en blanco de la nueva colección de Parfois. Por suerte, el street style de la semana de la moda de Copenhague ha dejado todas las claves para combinar bien esta tendencia, demostrando, además, que los cargo pants no entienden de edades y ahora tampoco los pareo.

Este tipo de pantalones toman este nombre por el efecto cruzado que se crea en la cintura, como emulando los clásicos pareos de playa. Precisamente, tienen las mismas bondades que las ya más que conocidas faldas pareo, que resultan favorecedoras a todas las tallas y que gracias a ese efecto diagonal en la zona del abdomen, tienden a reducir ópticamente esta zona y a afinar la silueta. Y Violeta ha lucido este de seda con transparencias de nueva colección de Parfoisque cuesta casi 80 euros.

El pantalón pareo de Violeta

Los pantalones pareo llegan de diferentes maneras, desde opciones con lazo que se anuda a un lado de la cadera, hasta otras con un botón ladeado y también otros con una capa de efecto falda por encima. El que ha estrenado Violeta, es este pantalón de seda ultrafina y delicada con pareo con diseño ligero y vaporoso, con movimiento y elegancia con tiras con lazo en el lateral, demostrando que un pantalón pareo también puede crear un look sofisticado. Fendi subió a la pasarela en su colección primavera-verano 2023 esta prenda a medio camino entre un pantalón fluido y un pareo y ahora irrumpe con fuerza en el street style. ¿Lo mejor? Existen infinidad de versiones asequibles en las grandes cadenas como este de Parfois.

Pantalón de seda de Parfois (79,99 euros)

Pantalón de seda. Parfois

A diferencia de lo que había sido común en años anteriores, esta prenda no se limita a convertir el pareo en un skort (una minifalda que en realidad es un pantalón), sino que añade una capa a modo de falda larga o midi sobre los pantalones largos fluidos, dando lugar a un híbrido sumamente interesante.