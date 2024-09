Georgina Rodríguez nos sorprende con su look más pijo para jugar al pádel con una chaqueta de estilo Chanel

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos, y ahora lo ha hecho con este look de lo más pijo para ir a jugar al pádel. El reality sobre la modelo Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, ha sido uno de los más vistos en la plataforma Netflix desde que salió la primera temporada, y la tercera temporada se espera este mismo miércoles, y mientras esperamos ver sus looks nos quedamos con esta versión más deportista y pija de la modelo. La serie sobre la vida de la modelo Georgina Rodríguez vuelve después de conquistar en su segunda temporada el top 10 de Netflix en 46 países y nosotras no podemos tener más ganas de verla.

Gio nos contará cómo se vive el auténtico lujo en Arabia Saudí y todo el proceso de instalación de su familia en Riad tras el fichaje de Cristiano Ronaldo en el equipo de fútbol Al Nassr. Tal y como anuncia Netflix, esta será la temporada de las primeras veces, aunque nosotras de momento nos quedamos con este look de lo más pijo de Georgina Rodríguez con falda de tablas y chaqueta de estilo Chanel. El estilo preppy cada vez es más popular entre el street style. Y si existe una prenda característica de esta estética, sin lugar a duda, son las chaquetas de tweed. Una prenda atemporal que se ha convertido en un fondo de armario más entre las que más saben de moda. Con la viralidad del estilo old money, este look de Georgina nos parece perfecto para ir por la calle.

Georgina Rodríguez y su look para jugar al pádel. @georginagio

Las claves de la tercera temporada de 'Soy Georgina'

Según informa Netflix, en la nueva temporada de "Soy Georgina", la vida de Georgina Rodríguez vuelve a dar un giro fascinante al trasladarse con su familia a Riad, Arabia Saudí, tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr. Este cambio de escenario promete ofrecer a los espectadores una visión única del auténtico lujo en Oriente Medio, mientras la familia se adapta a su nueva y exótica vida. La tercera temporada será, sin duda, la temporada de las primeras veces para Georgina. Desde la inauguración de su primera casa en la playa, Villa Perla, hasta su debut en la semana de la moda de París, la influencer no deja de sorprender.

Además, protagonizará una campaña internacional de una famosa marca de ropa, consolidando su estatus como ícono de estilo. Tras el éxito rotundo de la segunda temporada, que conquistó el Top 10 de Netflix en 46 países, "el fenómeno Gio" sigue siendo imparable. Producido por Komodo Studio, este reality ha cautivado a millones, y promete seguir haciéndolo en esta nueva etapa, donde la vida de Georgina y su familia en Arabia Saudí se convierte en el escenario de lujo y glamour.