Este es el calzado estrella (y perfecto para la lluvia) de la Reina Letizia para asistir a una procesión en Madrid

Los Reyes se han reencontrado con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para disfrutar de esta Semana Santa. Este sábado hemos visto a la Reina Letizia y al Rey Felipe VI junto con sus hijas fuera de la agenda de eventos oficiales, pues han acudido por sorpresa a la procesión del Encuentro en la Iglesia de las Calatravas. Una vez más, la Casa Real ha disfrutado de las calles de Madrid de forma inesperada durante un día emocionante y mágico protagonizado por la lluvia y la borrasca. De la misma manera que la Reina Sofía y la Infanta Cristina no se deshicieron de los plumíferos (súper calentitos) para la procesión del Cristo de los Alabarderos, los Reyes tampoco han salido del Palacio de la Zarzuela sin sus prendas de abrigo más confiadas. Por un lado, el Rey Felipe VI ha vestido la parka marina que todos necesitamos para el entretiempo, combinada con camisa clásica y pantalones de vestir. Por otro lado, una vez más, la Reina Letizia ha vuelto a crear sensación con su look para un día de lluvia en la capital. La royal se ha protegido perfectamente del frío con abrigo básico en oscuro y bufanda anudada al cuello, así como con vaqueros de madre rectos. No obstante, todas las miradas se han ido directas al calzado: zapatos de efecto charol. Sin ninguna duda, estamos hablando de un esencial al que la Reina Letizia recurre en sus citas informales, además de ser perfecto cuando las calles están mojadas y con charcos.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han optado por una vestimenta casual y cómoda en la que predominan los colores neutros y las siluetas clásicas. Si la heredera al trono ha lucido un jersey de rayas blancas marineras (que estamos seguros de que ha tomado prestado del armario de su madre), su hermana menor ha sorprendido con la bomber más viral de Zara en blanco. Tenemos claro que las hijas de los Reyes de España están tomando el camino de su madre en cuanto al estilo elegante, tanto en los actos institucionales como en los no formales. Y es que madre e hijas han coincidido en el calzado tan en tendencia para asistir a la procesión del Encuentro, y también atemporal, que todas necesitamos en nuestro armario ante cualquier imprevisto. Estos zapatos son clásicos y cómodos, dos características que confirman que es un ítem que nunca pasa de moda y siempre queda bien en todos los estilismos.

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la procesión de Semana Santa d Alberto R. Roldán Fotógrafos

En definitiva, la Reina Letizia vuelve a sorprendernos con un look básico y cómodo, en el que destacan los zapatoselegantes perfectos para un día de lluvia en Madrid.