Giorgio Armani cumple 90 años, así es la historia del diseñador que empoderó a la mujer llevando traje y enamoró a sus musas

De Sophia Loren, a Naty Abascal o Antonia Dell'Ate, todas aman a Giorgio Armani que hoy cumple 90 años. Icono de la moda y uno de los diseñadores más relevantes y emblemáticos de las últimas décadas, Giorgio Armani ha forjado una sólida amistad con actrices, modelos, músicos, deportistas, no hay nadie que no quiera lucir sus diseños o ser su amigo. Giorgio Armani lleva media vida dedicado al negocio de la moda. Creativo y empresario, el diseñador cambió al mismo tiempo la manera de vestir y la forma de gestionar las empresas del sector. Nacido en la ciudad italiana de Plasencia, Armani no creció entre sedas y maniquís como muchos de sus homólogos. Estudió medicina en la Statale de Milán, ciudad en la que descubriría su verdadera vocación. “Los jeans representan la democracia en la moda”, dijo Armni en una de sus frases más recordadas.

"La elegancia no consiste en destacar, sino en ser recordado", y todo eso queda claro hoy a sus 90 años. Médico de profesión, Armani comenzó su andadura en el sector trabajando para los prestigiosos grandes almacenes La Rinascente, en Milán, donde adquirió una sensibilidad comercial clave para el éxito que cosecharía décadas después. Su debut en la pasarela llegó hace 50 años, en 1974, con un desfile junto a su socio Sergio Galeotti. Solo un año después fundó su primera empresa, primero con el armario del hombre, para dar paso a la mujer. Liberó a la mujer con trajes sobrios y masculinos, que la igualaban a los hombres. Su estilo, radicalmente opuesto al del otro rey de la moda italiana por aquel tiempo, Gianni Versace, fue un soplo de aire fresco en un mundo de la moda dominado por la mujer hipersexualizada.

Su salto a la fama llegó en Hollywood cuando Diane Keaton escogió uno de sus estilismos para recibir la codiciada estatuilla de oro en la noche de los Oscar de 1978. Entre los vestidos de estilo Old Hollywood, la falda a rayas y la chaqueta de sastre de la actriz de Annie Hall despuntaron sin esfuerzo y llamaron la atención de otras estrellas de cine y también de productores de Hollywood. "Empecé solo con una pequeña empresa y la transformé, pieza a pieza, en un grupo de relevancia internacional, gracias también a la valiosa contribución de los colaboradores que elegí a lo largo del camino. Imagino funciones más coordinadas para aquellos que vengan después de mí, lo que es mucho más eficiente”.

Hoy es dueño incluso de sus propios hoteles en Dubai y Milán. “Me encantan las cosas que envejecen bien, cosas que no tienen fecha, que resisten el paso del tiempo y que se convierten en ejemplos vivos de lo mejor”.