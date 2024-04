La guía definitiva de los vestidos más elegantes para un bautizo o comunión

Comienza la época más esperadas por todas las amantes de la moda, y es que, con la llegada de la primavera, se empiezan a celebrar las celebraciones como los bautizos, las comuniones y, como no, las bodas. Si bien tenemos muy claro qué prendas son las más adecuadas de cara a las bodas de primavera, como por ejemplo el vestido de invitada perfecta de Pilar de Arce, la influencer 50+ más icónica de nuestro país, en color rosa y de corte midi, puede que no sepamos qué ponernos de cara a eventos como comuniones o bautizos. Por ello, en nuestras tiendas favoritas podemos encontrar lo vestidos más cómodos, sencillos y elegantes. Sin embargo, también podremos encontrar el vestido adecuado en tiendas hechas en España con las que apoyar a la moda española y a pequeñas marcas que intentan abrirse un camino en este mercado. Por ejemplo, el vestido de marca española de Victoria Federica para una tarde de toros en la Feria de Abril puede ser una opción muy adecuada. Sin embargo, de cara a ocasiones especiales como bautizos y comuniones, lo mejor será que optemos por vestidos en tonalidades claras. Tamara Falcó nos enseñaba hace unos días su vestido perfecto para una ocasión especial. En tonos amarillos y blancos y en tejido de seda, este es perfecto de cara a una comunión en el mes de mayo.

No ha sido la única influencer que nos enseñaba su look más elegante y formal para este tipo de ocasiones, pues Rocío Osorno y su conjunto de top y falda midi beige es todo lo que una madre busca el día de la comunión de su hija. De Zara y con bordados de colores pastel, combinado con unas sandalias y maxi pendientes, conseguiremos un look de diez. ¿Qué vestidos son los más adecuados para ocasiones más especiales esta primavera? Los vestidos camiseros de corte midi son la opción más adecuada, así como los tejidos bordados y calados, ya que, además de ser muy elegante, son fresquitos y muy cómodos. En cuanto al calzado, unas sandalias de tacón doradas son un acierto absoluto, así como los stilettos en color nude. Sin más que añadir, te enseñamos un total de seis vestidos ideales para esta primavera.

Vestido midi estampado, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi estampado Zara

Vestido azalea, de Bimani (169,00 euros)

Vestido azalea Bimani

Vestido capas, de Sfera (49,99 euros)

Vestido capas Sfera

Vestido midi, de Sfera (59,99 euros)

Vestido bordados Sfera

Vestido bordados contraste, de Zara (79,95 euros)

Vestido bordados contraste Zara

Vestido cruzado, de Mango (39,99 euros)

Vestido cruzado Mango

Estos son los vestidos perfectos para la temporada de bautizos y comuniones. Son atemporales, discretos y muy versátiles.