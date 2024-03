¿Cansada de los vestidos de invitada? Los trajes de chaqueta están arrasando entre las mujeres 50+

Si nos paramos a pensar, entre todas las prendas que podemos escoger para nuestrolook de invitada cada primavera y verano, nos percatamos de que el vestido de corte midi es el más usados por todas las amantes de la primavera. Y es que, esta prenda es tan elegante como cómoda, pues nos permite jugar con los complementos y, dependiendo de cómo lo llevemos, podremos llevarlo tanto para una boda más formal como para una informal. En nuestras tiendas low cost favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti podemos encontrar vestidos que casan a la perfección con las bodas que podríamos tener esta temporada de primavera. Sin embargo, si queremos invertir en una pieza básica de fondo de armario de gran calidad, son muchas las firmas hechas en España de looks de invitada. Un ejemplo de ello es el vestido de invitada perfecta de María Fernández-Rubíes, un vestido de cuello halter y corte midi en marrón chocolate de Redondo Brand, cuyo detalle reside en la espalda abierta con detalle de lazo al más puro estilo 'coquette'. Sin embargo, no es la única influencer que nos ha enseñado su vestido de invitada, pues Pilar de Arce y su vestido rosa pastel ha enamorado a todas las mujeres de 50+. Sin embargo, los vestidos no son la única opción de cara a looks de invitada, y es que en tiendas podemos encontrar una gran variedad de conjuntos de pantalón y chaqueta con las que deslumbrar en las bodas que tengamos esta temporada.

Pilar de Arce es una de las influencers 50+ referente para muchas mujeres, las cuales la siguen en busca de inspiración a la hora de vestir no solo en su día a día, sino para ocasiones especiales como pueden ser un evento o una boda. Ella es una gran amante de los vestidos y las faldas midi, aunque sí es cierto que recientemente nos ha enseñado un conjunto de pantalón de pinza, chaqueta y chaleco que fácilmente podrían llevar las mujeres de 50+ para una boda. Si no sabes cómo combinar este conjunto para llevarlo en una boda, lo ideal sería que lo combinaras con unos stilettos de tacón sensato y añadas una camisa romántica muy especial. Es muy importante que juegues con los accesorios: pendientes de perlas, anillos o un collar pueden ser la clave de tu look de invitada perfecta a partir de los conjuntos más elegantes, sofisticados y atemporales de Zara, Massimo Dutti y Sfera.

Pantalón ancho pinzas (39,95 euros) y chaqueta cruzada (59,95 euros)

Conjunto celeste Zara Zara

Pantalón flare (39,95 euros) y chaqueta entallada (69,95 euros)

Conjunto azul marino Zara

Blazer traje rayas (59,95 euros) y

Conjunto traje rayas Sfera

Americana traje oversize (129 euros) pantalón pinzas con lino, (79,95 euros), de Massimo Dutti

Conjunto de lino Massimo Dutti

Estos son algunos de los conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta en diferentes estilos, diseños y tejidos (lino, algodón o satén) que puedes encontrar actualmente en tiendas con las que las mujeres 50+ pueden vestir esta primavera de cara a sus looks de invitada.