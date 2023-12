Hay vida más allá del clásico vestido de lentejuelas, esto es todo lo que necesitas esta Nochebuena

Llegan las fechas más esperadas del año, y es que la Navidad es uno de los momentos más especiales, ya que tendemos a pasarlo con la familia y amigos que normalmente, por el estilo de vida que tenemos, no vemos tanto. Pero, a las puertas de la Navidad, escoger el outfit perfecto puede ser algo complicado, ya que muchos vestidos ya están agotados y otros parecen que serán los escogidos por muchas amantes de la moda. Este año el color predilecto es el rojo, y es que en tiendas podemos encontrar vestidos rojos en un sinfín de estilos, desde los clásicos vestidos satinados con escote en la espalda hasta los más cortitos de cuello halter. Sin embargo, siempre nos quedará el clásico 'little black dress', el mítico vestido negro de lentejuelas o de terciopelo que nos salve en más de una ocasión. Los vestidos son la opción más recurrente en estas fechas tan señaladas pero no son la única opción. Ya sea en Zara, Mango o Massimo Dutti, podemos encontrar otras prendas que podríamos usar de cara las cenas y eventos de Nochevieja o Nochebuena.

Sin ir más lejos, influencers tan icónicas como Rocío Osorno, Marta Lozano nos han enseñado sus propuestas de prendas de cara a la Navidad. Ellas han optado por vestidos, como es el caso de Marta Lozano y el vestido de canalé verde oliva, una pieza muy elegante de la firma hecha en España María de la Orden.Alba Díaz, en cambio, optó por mostrarnos su elección de cara a estas festividades, un pantalón de lentejuelas que Alba Díaz acompañaba junto con un jersey beige, un look muy acertado ya que el jersey lo convierte en uno mucho más informal. Esta temporada también está muy en tendencia el tejido de terciopelo, por lo que podemos optar por lucir un conjunto de terciopelo de pantalón de pinza y chaqueta, así como una falda midi satinada junto con una camisa romántica y unos stilettos. Otra opción muy versátil y elegante puede ser un mono, una pieza sencilla y muy clásica que hace que no tengamos que pensar en nada más, salvo de un buen abrigo de paño que nos resguarde del frío. Como ven, hay un sinfín de prendas muy elegantes entre las que escoger sin tener que recurrir al clásico vestido.

Pantalón recto terciopelo, de Zara (49,95 euros)

Pantalón recto Zara

Falda midi satinada, de Zara (25,95 euros)

Falda midi satinada Zara

Blusa lentejuelas cuello alto con top interior, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Blusa lentejuelas cuello alto Massimo Dutti

Top tirantes detalle pedrería, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Top tirantes detalle pedrería Massimo Dutti

Vestido asimétrico plisado, de Mango (89,99 euros)

Vestido asimétrico plisado Mango

Blusa hombros descubiertos, de Mango (35,99 euros)

Blusa hombros descubiertos Mango

Estos son algunos de las prendas que puedes encontrar actualmente en tiendas con las que vestir de cara a Navidad sin tener que recurrir al clásico 'little black dress' de lentejuelas.