Querrás tener el vestido más cómodo y elegante de Marta Lozano para todos tus looks premamá

Marta Lozano luce espectacular su embarazo y se muestra muy feliz en sus redes sociales. La influencer, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, es pura inspiración y referente para muchas chicas del mundo entero que la siguen para coger ideas de looks para diferentes ocasiones, ya sea para el día a día como eventos más importantes como una boda o un cena que requiera un look mucho más elevado y elegante. ¿Cómo es el estilo de Marta Lozano? La joven influencer valenciana tiene un estilo de lo más rompedor, muy elegante y sofisticado, apostando, en la mayoría de las ocasiones, por prendas de fondo de armario con las que crear un sinfín de combinaciones. El concepto de 'armario cápsula' , tal y como lo llaman las expertas de moda, que no es más que prendas atemporales básicas y de gran calidad, como lo son las gabardinas, los abrigos de paño, jerséis de lana o los vestidos midi. En este sentido, Marta Lozano nos mostraba su embarazo en Instagram y nos enseñaba su vestido escogido para el día de hoy. Se trata de un modelo de canalé, de corte midi y en verde pino cuyo detalle reside en el cuello, un gran lazo que lo convierte en un vestido ideal para las cenas de Nochebuena con la familia.

Marta Lozano, la influencer más estilosa de nuestro país, es muy asidua a usar vestidos para ocasiones especiales, y es que en numerables veces la hemos visto lucir los vestidos más espectaculares, elegantes y muy discretos, siempre apostando por colores básicos como el negro, el blanco, burdeos o, en este caso, el verde. Este color favorece mucho a las chicas de color moreno y, además, combina con diferentes colores, por lo que es muy fácil crear looks a partir de este. Ella lo ha llevado con joyas minimalistas pero, si queremos usar este vestido de María de la Orden en nuestra cena de Nochebuena, podemos combinarlo con unos stilettos o bailarinas con un poco de tacón, unos aros dorados y un abrigo de paño en azul marino o negro. Sin lugar a dudas, sabemos que todas las amantes de la moda se han rendido ante este vestido, y no es para menos, pues además de ser muy elegante, es muy cómodo al estar confeccionado en canalé.

Marta Lozano con vestido de canalé @martalozano

Vestido largo Madeleine, de María de la Orden (250 euros)

Vestido largo Madeleine María de la Orden

Un acierto absoluto el de Marta Lozano con este vestido de María de la Orden.