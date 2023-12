El look definitivo de esta Navidad será un vestido rojo y los puedes encontrar (antes de que se agoten) en Zara y Mango

Con la Navidad a las puertas de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que estamos pensando en los looks de Navidad de cara a las fechas más señaladas e importantes del año. Sí, aunque parece que todavía quedan varias semanas para que dé comienzo la Navidad, debemos darnos prisa y hacernos con el vestido deseado o el conjunto de lentejuelas antes de que estos se agoten. En nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti ya están los vestidos de brillos más elegantes y sofisticados de cara a Nochevieja, como por ejemplo este vestido semitranparente de pedrerías de Rocío Osorno, una pieza preciosa de Mango que dejó boquiabiertas a todas sus seguidoras, o el pantalón de lentejuelas de Alba Díaz también de mango, pantalones en plata que conjuntó con un jersey y sencillo pero que, combinado con un body o camisa negra semitransparente o de satén, conseguiremos un look muy acorde a las fechas que se vienen. Sin embargo y, dado que el color de la temporada por excelencia es el rojo, en tiendas podremos encontrar los vestidos y conjuntos más elegantes en esta tonalidad, un color que no solo favorece, sino que da ese toque sexy y rompedor que muchas chicas buscan a la hora de vestir.

Un color muy recurrente por muchas amantes de la moda de cara a ocasiones especiales, son muchas las influencers y personalidades que apuestan por él para eventos u ocasiones especiales. Por ejemplo, la Reina Letizia y su vestido rojo, un modelo muy sencillo y discreto que se dejaba entrever junto con un abrigo blanco crudo de paño muy elegante y stilettos también en rojo, o el vestido rojo más icónico de la colección de Zara que lució Tamara Falcó durante su aparición en televisión cada semana con la espalda al aire y muy ceñido. No debemos olvidar a la reina de instagram. Rocío Osorno y su vestido rojo de corte smoking. Sin más que añadir, te presentamos algunos de los vestidos rojos que puedes encontrar en Zara y Mango, así que corre a por ellos antes de que se agoten.

Vestido entallado asimétrico drapeado organza, de Zara (22,95 euros)

Vestido entallado asimétrico Zara

Vestido halter lencero satinado, de Zara (35,95 euros)

Vestido halter lencero Zara

Vestido escote espalda ZW collection, de Zara (79,95 euros)

Vestido escote espalda Zara

Vestido maxi flores abertura, de Mango (190,00 euros)

Vestido maxi flores Mango

Vestido lentejuelas cuello halter, de Mango (35,99 euros)

Vestido lentejuela Mango

Vestido plisado cuello halter, de Mango (69,99 euros)

Vestido plisado cuello halter Mango

Vestido camisero cruzado, de Mango (49,99 euros)

Vestido camisero Mango

Un acierto absoluto los vestidos rojos para esta Navidad.