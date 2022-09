Los botines más en tendencia que las mujeres de 50 años como Pilar de Arce ya llevan con el vestido midi de punto con cárdigan más elegante

En España siempre que pensamos en elegancia tenemos en mente a nuestras mujeres más conocidas, Carmen Lomana o Isabel Preysler que son de las mujeres más influyentes de nuestro país y que dictan el nivel de elegancia que las mujeres de nuestro país pueden derrochar durante sus apariciones públicas. Pero, la influencer Pilar de Arce, con sus looks y presencia conquista a cualquiera y se puede convertir en la invitada perfecta de cualquier evento para dictaminar que las mujeres de 50 años. Pero no solo eso, al igual que Carmen Gimeno, cada semana nos dejan los mejores looks más casuals a través de su cuenta de Instagram. Esos estilismos perfectos para mujeres de 50 años o de 30, ya sea para ir a la oficina o para triunfar por las calles de tu ciudad, y ellas lo hacen por Bilbao y San Sebastián.

Para terminar el verano y empezar el otoño, Pilar de Arce nos ha dejado uno de esos estilismo que son el resumen de las tendencias más eternas y actuales del otoño 2022. Y es que una de nuestras influencers favoritas, ha combinado el conjunto de más que no puede faltar cada octubre en el armario de las mujeres que más saben de moda, con los botines más en tendencia con tacón sensato. Un estilo de botín que estamos más acostumbradas a ver con plataforma o planos, pero que Pilar ha conseguido enamorarnos con estos con tacón.

Y es que todo lo que le pedimos a este inicio de otoño es un look tan elegante como el de Pilar de Arce con un conjunto de punto. Porque aunque a priori, los conjuntos de punto son más casuals, Pilar de Arce ha conseguido que estas pendas sean elegantes. Un conjunto de punto de vestido midi y chaqueta que necesitamos ya en nuestro armario.