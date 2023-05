Vicky Martín Berrocal ha encontrado la chaqueta bomber viral casi agotada que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse con zapatillas blancas

Vicky Martín Berrocal nos ha demostrado una vez más en las redes sociales que conoce a la perfección cada una de las claves de estilo de esta primavera. Aunque esta vez nos ha sorprendido con la chaqueta bomber viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta estación con zapatillas blancas para modernizar sus looks más en tendencia. Pero eso no es todo, ya que la socialité y expareja de ‘El Cordobés’ hasta ha servido de fuente de inspiración para la Infanta Cristina, que ha elevado su mejor look de invitada con las sandalias de cuña cómodas que más estilizan en la boda de José María Treviño y Paula Fernández en Toledo y que la diseñadora de Huelva lució unas muy parecidas que están hechas para el vestido cómodo y sueltecito de Zara que ha protagonizado uno de los últimos look que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde supera los 1,1 millones de seguidores. Y ahora, Vicky Martín Berrocal nos ha confirmado que ha encontrado la chaqueta bomber viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta primavera con zapatillas blancas para actualizar sus combinaciones más infalibles.

Y en este verdadero vorágine que estamos atravesando tras la coronación de Carlos III, mientras tratamos de pasar página de los looks más brillantes que nos han regalado las royals mejor vestidas, como la Reina Letizia y Kate Middleton, que se llevaron todas las miradas por su acierto estilístico en la Abadía de Westminster, Vicky Martín Berrocal ha sacado un segundo para decirnos a todos que ha encontrado en la tienda Maria Dolores Guillén, gracias a la que ya se pasó el juego de la moda con un vestido cut out, la chaqueta bomber verde viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse con zapatillas blancas esta primavera para modernizar sus looks.

Se trata de una pieza en tendencia capaz de darle un aire muy novedoso a cualquier combinación que Maria Dolores Guillén, muy amiga de Vicky Martín Berrocal, también vende en su tienda en un color rosa, igual de ideal que la chaqueta bomber que ha conquistado a la socialité.