De Susanna Griso a Inés Domecq, los looks perfectos para la Feria de Abril de las famosas en una tarde de toros en Sevilla

A cuatro días para que arranque la Feria de Abril con la noche más esperada de 'el pescaíto', algunas famosas ya se han ido a Sevilla aprovechando el Puente de Mayo para disfrutar del buen tiempo, y de una tarde de toros en Sevilla. Entre ellos, Susanna Griso está disfrutando de un puente inolvidable en compañía de su pareja, Luis Enríquez Nistal. Muy discreta, pero con una sonrisa en su rostro, la presentadora de televisión se dejaba ver en la Plaza de La Maestranza para asistir a la corrida de toros de Morante de la Puebla.

Pero no solo Susanna Griso, también hemos visto derrochar estilo a Inés Domecq con un look perfecto de su firma IQ Collection para la Feria de Abril 2025. También la presentadora catalana ha lucido un estilismo que perfectamente podríamos ver la próxima semana en El Real, con un vestido de lunares muy veraniego y las alpargatas de esparto que no pueden faltar en primavera en Sevilla, y menos en la Feria.

Los looks de las famosas en una tarde de toros

La plaza de toros de Sevilla se convirtió en punto de encuentro de algunas de las mujeres que mejor visten de nuestro país. Susanna Griso y Luis Enríquez, Inés Domecq o Lourdes Montes y Fran Rivera, se dieron cita en una tarde de primavera. La periodista catalana ha lucido un vestido midi de color negro con estampado de lunares blancos, alpargatas de cuña, gafas de sol y un bolso de hombro negro.

El look de Susanna Griso. Gtres

Inés Domecq ha derrochado estilo y elegancia, como en cada una de sus apariciones, con un look de su firma con un conjunto de camisa y falda bordada de su firma, IQ Collection. Una camisa blanca sin mangas decorada con unos paneles estructurados sobre los hombros y falda negra de silueta evasé decorada con bordados florales a contraste, en rosa, verde y rojo.

Inés Domecq. Gtres

Lourdes Montes, después de volver a ser madre hace unas semanas, ha lucido un tres piezas con americana y chaleco sastre denim que ha combinado con un pantalón estampado a rayas verticales en negro.

Lourdes Montes. Gtres

Unos estilismos para una calurosa tarde de toros en Sevilla que es perfecta también para la Feria de Abril 2025 que arranca la madrugada del próximo lunes.