Las influencers 50+ nos demuestran que este otoño los conjuntos de traje de chaqueta y pantalón se llevan con stilettos joya

Con el otoño encima y la caída de las temperaturas, es momento de sacar del armario todas las prendas que hemos estado guardando en el armario y que, por fin, después de un verano más largo de lo normal, podemos usar. Atrás dejamos los shorts, así como las prendas de crochet y las sandalias que no hemos dejado de usar durante los últimos meses, como las sandalias capri que Pilar de Arce nos ha enseñado a través de sus redes sociales en un sinfín de ocasiones. Damos la bienvenida pues, a la nueva colección de otoño e invierno que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti han lanzado y que ya podemos vestir, ahora que comienzan a bajar las temperaturas. Hemos detectado algunas de las tendencias que parece que esta temporada no dejaremos de usar en nuestro día a día, y es que, más allá de que las chaquetas de cuero serán un imprescindible en nuestro armario en los días más gélidos del año, los conjuntos de traje de chaqueta y pantalón será el uniforme predilecto de aquellas chicas que trabajan en una oficina, ya que se trata de un conjunto muy elegante, discreto y cómodo que podemos combinar de distintas maneras y convertir el look tanto en uno más casual como en elegante, según las prendas y accesorios que escojamos. Pilar de Arce es toda una referente en el mundo de la moda para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella inspiración a la hora de vestir, ya que ella apuesta por mezclar prendas en tendencia con otras más clásicas, creando así un estilo de lo más único y personal. En esta ocasión, la influencer ha optado por combinar un traje de chaqueta y pantalón de pinza con unos stilettosjoya, un calzado muy elegante y sofisticado perfecto para la oficina.

Pilar de Arce nos ha dejado boquiabiertos con esta lección de estilo y saber estar, pues tan pronto puede enseñarnos un look muy en tendencia y llamativo, como son estos pantalones plateados que Pilar de Arce arriesgaba con una camisa roja, como con un look muy clásico de vestido blanco camisero y unas sandalias, una opción perfecta para los días más calurosos del verano. Sin duda, la influencer de 50+ Pilar de Arce es consciente de que lo conjuntos de traje de chaqueta y pantalón serán un must en nuestro armario otro otoño e invierno más, y es por ello por lo que ha escogido un 'total look' de traje de chaqueta y pantalón en negro con camiseta negra para que el protagonismo se lo lleve los stilettos joya, un calzado muy sofisticado capaz de elevar cualquier look.

Stilettos Gace camel, de Scandal 54 (179,90€)

Stilettos Gace camel Scandal 54

Se trata de un look todoterreno muy elegante y cómodo que podemos llevar tanto para la oficina como para una ocasión especial, dependiendo de los accesorios que escojamos.