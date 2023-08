Las influencers 50+ nos demuestran que las faldas midi de estampado tropical están en tendencia y las combinan con sandalias capri

Las influencers de 50+ nos han vuelto a dar una lección de estilismo, saber estar y elegancia con un nuevo look que, Pilar de Arce, nos ha mostrado esta mañana en sus redes sociales. La influencer es una de las más reconocidas de nuestro país, y no es para menos, pues, con más de seiscientos mil seguidores, es toda una inspiración para muchas mujeres de este rango de edad que buscan en ella inspiración a la hora de crear looks. La labor más importante que hace Pilar de Arce, al igual que otras influencers 50+ como Carmen Gimeno, es demostrar que la moda y las tendencias no entienden de edad, y que, según como combines las prendas, conseguirás un look muy elegante y a la moda acorde a la personalidad y estilo de cada persona. Pilar de Arce es una gran amante de los vestidos, siendo este la prenda predilecta no solo en su armario, sino en el de muchas mujeres y amantes de la moda, ya que se trata de una opción perfecta para el día a día, como por ejemplo este vestido camisero que Pilar de Arce lucía hace unos días y que sigue la tendencia más viral del momento, la tendencia 'barbiecore'. Pero, sin embargo, las faldas midis cobran un papel muy importante en los looks de Pilar de Arce, siendo esta una prenda muy recurrente en sus redes sociales, como el look tan icónico que mostró en sus redes sociales el pasado invierno compuesto por falda midi que Pilar de Arce lucía en satén grisácea, camisa básica y plumas. El día de hoy nos volvía a demostrar que las faldas midi pueden ser usadas para todo tipo de ocasiones, y lo hacía con una falda midi de estampado tropical en tonos amarillos, verdes y azules que combina con una camisa blanca básica anudada a la cintura y sandalias capri.

Pilar de Arce no es la única influencer 50+ que apuesta por las faldas midi para todo tipo de ocasiones, y es que, su compañera de profesión, Carmen Gimeno es una gran amante de las mismas. Ella las combina, sobre todo, con sneakers como Adidas Samba, creando así looks de lo más casual, cómodos y todoterreno. Un look que no pasó desapercibido en redes y que supuso un antes y un después en el mundo de la moda con respecto al estilo de vestir de las mujeres 50+ fue esta falda midi cargo que Carmen Gimeno llevaba con una camiseta básica de rayas negras y blancas y unas sneakers blancas muy llamativas. Con un estilo más elegante y sofisticado, Pilar de Arce nos demuestra en el día de hoy a través de sus redes sociales que las faldas midi de estampado tropical son perfectas para estos últimos días del verano, combinándolo con una clásica camisa blanca que ha anudado a la cintura para crear un outfit más casual y, como toque final, unas sandalias capri verde, siguiendo los tonos que priman en la falda. Sin más, un acierto absoluto.

Falda ciervo verde, de 7Gallos (49,00 €)

Falda ciervo verde 7Gallos

Sin duda, se trata de una falda muy original y llamativa que se convertirá en la prenda estrella de tus looks.