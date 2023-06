10 prendas de crochet de Zara, Primark y Pull & Bear que necesitas tener ya en tu armario

Con la llegada del verano, todas las amantes de la moda sacamos del armario aquellas prendas más fresquitas, cómodas y de estilo ‘boho’ con los que lucir perfecta en los meses más calurosos del verano, como por ejemplo este vestido maxi de mangas largas de Sara Carbonero, una opción perfecta para el día a día que ella ha usado junto a unas ‘botas cowboy’ en beige. Si bien el vestido es la prenda predilecta de estos meses, cada temporada nuestras tiendas favoritas como Zara, Pull & Bear y Primark lanzan sus propuestas de las tendencias que prometen convertirse en las piezas clave de nuestro armario, como es el caso del diseño 'cut out', que podemos encontrarlos en todo tipo de prendas, desde vestidos mini hasta en los bañadores más icónicos y elegantes. En este sentido, y dado que se acerca el verano, hemos detectado que el tejido estrella del verano será las de crochet, y es que se trata de un tejido muy cómodo, versátil y que no aporta calor, con lo que lo convierte en un imprescindible de cada verano. Ya hemos visto que muchas influencers y celebrities lo han llevado para sus vacaciones más relajadas del verano, como este vestido de María Pombo de crochet y mini que usó para ir a la playa. Las prendas de crochet son perfectas para llevar en los días de playa con bikinis y bañador o, si lo prefieres, puedes lucirlo en el día a día junto con unas sandalias planas, siempre y cuando el diseño sea más elegante.

Ahora que comienza la temporada de festivales, podríamos decir que las prendas de crochet serán las estrellas en los looks de festivales, y es que en tiendas podemos encontrarlas desde en tops y jerséis como en vestidos, faldas e incluso en pantalones, como este ‘total look’ compuesto por pantalón, top y cárdigan de crochet beige de Sara Baceiredo que lució el verano pasado durante sus vacaciones en el mar, un look que no pasó desapercibido entre las amantes de la moda. Sin embargo, el tejido de crochet no solo lo llevan las chicas más jóvenes, si no que son muchas las mujeres de 50+ que lucen perfectas con sus looks en este tejido tan veraniego, como es el caso de Carmen Lomana, con un ‘total look’ de crochet compuesto por unos shorts y top en beige con motivos colores, una opción perfecta para una tarde de verano relajada en casa. Por todo esto, hemos echado un vistazo a las webs de Zara, Pull & bear y Primark para escoger las prendas de crochet más icónicas que querrás llevar este verano.

Top de crochet brillante con cuello halter, de Primark (12,00 €)

Vestido de crochet con cuello halter, de Primark (17,00 €)

Chaqueta cropped crochet patchwork, de Pull & Bear (29,99 €)

Minifalda crochet cordón, de Pull & Bear (25,99 €)

Top crochet asimétrico, de Pull & Bear (25,99 €)

Vestido corto punto crochet, de Zara (35,95 €89,95€)

Vestido punto crochet lentejuelas, de Zara (89,95€)

Falda crochet, de Zara (25,95 €)

Abrigo punto macramé, de Zara (79,95 €)

Pantalón crochet, de Pull & Bear (25,99 € )

Estas son algunas de las prendas de crochet que podemos encontrar en tiendas de Zara, Pull & Bear y Primark.