El invento para llevar escotes de escándalo sin sujetador ni pezoneras

No hay nada más bonito que un buen escote bien llevado. Ya sea de espalda o por la parte delantera. Sin embargo, esto —en muchas ocasiones— supone no poder llevar sujetador y, aunque hay ciertos sostenes multi posición, las prendas, no siempre se prestan a llevarlos. Es por eso que en el mercado encontramos diferentes productos como bandas adhesivas para recoger el pecho, copas individuales que se pegan en el busto o pegatinas a modo de pezoneras. Sin embargo, todos estos productos no contemplan en ningún momento que en un evento en el que hay un baile o dos se nos pueda mover el escote y darnos algún que otro susto.

Todos estos productos que ya conocemos ayudan a disimular la marca del pezón y hacen que no se transparente si el tejido es blanco o fino, pero no valen para que la prenda del escote no se deslice y se mantenga intacto. Pero nosotras hemos encontrado un producto definitivo para un escote espectacular, tanto de espalda, como de pecho, para olvidarnos y disfrutar de la noche sin preocupaciones.

El invento para llevar escotes de escándalo sin sujetador

Victoria Federica presume de escote. @vicmabor

La verdad no hay nada más liberador que llevar un vestido espectacular, sin sujetador y sin miedo a que se nos salga un pecho en cualquier momento. Por eso este invento nos encanta. Se trata de unas cintas adhesivas en miniatura que se pegan a la piel, por una cara, y al tejido, por la otra. De este modo, la prenda se mantiene intacta y no se mueve durante horas. Es muy práctico para escotes pronunciados, para que el cuello barco (esas prendas enseñando los hombros) no se suban, para que los escotes palabra de honor no se bajen o incluso para mantener en su sitio el calcetín y que no se meta por dentro del zapato.

Cinta de doble cara extrafuerte, de KliKil KliKil (Amazon)

Una vez que se quitan las dos bandas de plástico que recubren la cinta, queda un film transparente con efecto invisible que no se ve ni molesta. Cuesta 6 euros en Amazon y vienen 50 piezas. ¡A lucir escotazo!