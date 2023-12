Isabel Díaz Ayuso reaparece tras las fiestas navideñas con un look muy sencillo y cómodo con sudadera de marca española

Isabel Díaz Ayuso , la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pasado unos días de descanso junto a sus familiares y amigos. Sin embargo, tras este parón en su agenda oficial, Ayuso ha vuelto a sus compromisos diarios y lo hacía con una visita a la sede de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, donde ha querido felicitar las fiestas a los profesionales de dicho sector. Para esta ocasión y dada las fechas más relajadas que vivimos, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por un look muy básico y sencillo compuesto por un pantalón largo básico y una de las sudaderas que ya viralizó hace unos meses. Se trata de una sudadera de la firma Ecoalf, una pieza sencilla cuyo toque reside en la espalda de la misma con un mensaje muy directo: "Because there is no planet B". Ayuso tiene un estilo muy clásico y versátil, ajustándose a cada ocasión. Por ejemplo, ella apuesta por los conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta, como este conjunto morado de Mango que Isabel Díaz Ayuso llevaba para una comparecencia en Madrid.

El color morado le favorece y ella los sabe, por lo que en numerosas ocasiones recurre a él para sus compromisos. En este sentido, podemos decir que el estilo de Isabel Díaz Ayuso está muy estudiado, pues, además de saber qué prendas le favorecen, siempre opta por prendas básicas de fondo de armario de gran calidad, como por ejemplo esta falda ajustada de efecto piel que Isabel Díaz Ayuso llevaba durante su viaje a Nueva York, combinando esta pieza tan elegante con un jersey de lana negro. De cara a las fechas en las que estamos, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, además de apostar por piezas muy elegantes, también nos sorprendía con un jersey navideño rojo que conquistó a las redes, pues no es muy asiduo que un personaje político aparezca con este tipo de prenda tan divertida. Para el día de hoy, Ayuso apostaba, nuevamente, por prendas básicas como esta sudadera cuyo mensaje tan potente intenta que todos tomemos conciencia de la importancia del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.

Isabel Díaz Ayuso con sudadera Ecoalf @IdiazAyuso

Sudadera Galway verde, de Ecoalf (89,90 euros)

Sudadera Galway Ecoalf

Se trata de un look muy sencillo, básico y cómodo al que Isabel Díaz Ayuso recurre en numerosas ocasiones.