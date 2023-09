Isabel Díaz Ayuso apuesta siempre por prendas básicas, una sencilla camisa de rayas con pantalón de pinza

Con la llegada del otoño y la vuelta a la rutina, nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti han introducido sus propuestas de cara al otoño e invierno, la nueva colección de con prendas acordes a la temporada más fría del año. Pese a que hayan surgido nuevas tendencias, como por ejemplo, los jerséis asimétricos de punto, como este jersey asimétrico de Victoria Federica para el desfile de Max Mara en la Milán Fashion Week o los pantalones plateados de Pilar de Arce, hay prendas que jamás pasarán de moda y que, pese a que pasen los años, seguirán siendo un básico en nuestro armario. Son prendas sencillas, atemporales y muy elegantes, capaces de elevar cualquier look. El caso, por ejemplo, de las camisas de rayas, que, pese a que esta primavera se llevasen las camisas oversize, esta es una prenda muy versátil de cara a crear looks de oficina, ya sean más oversize o ceñidas al cuerpo. Otra prenda que jamás pasará de moda es la gabardina, como la gabardina beige que Tamara Falcó lucía con jeans y sneakers, creando un outfit de lo más básico pero muy elegante para el día a día. Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho una comparecencia esta mañana en la capital española y ha acudido con un look que la identifica mucho a partir de prendas muy elegantes que todas tenemos en nuestro armario, una camisa blanca de rayas celestes un tanto ajustada y unos pantalones de pinza negro.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid apuesta, en la mayoría de las ocasiones, por básicos muy elegantes. Ella, que sabe muy bien que las prendas en rojo están en tendencia, ha aparecido en varias ocasiones con tops en este tono tan favorecedor, como el pasado mayo en el que Isabel Díaz Ayuso llevaba top y blazer rojo, una opción a la que recurre mucho. Últimamente ha aparecido en medios con un 'total look' en color burdeos, un tono que, al tener un tono de cabello castaño claro, le sienta muy bien a la cara. Isabel Díaz Ayuso lucía una falda midi burdeos junto con un jersey del mismo tono, probablemente de Zara, una de las tiendas de las que suele vestir. Sin duda, tenemos claro que el estilo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid es sencillo, cómodo, atemporal y muy elegante. Con todo ello, no era de extrañar verla lucir en el día de hoy con esta camisa blanca de rayas celeste y pantalón de pinza de tiro alto en negro, un look que todas podríamos llevar a la oficina.

El PP celebra un acto contra la amnistía en Madrid Jesús Hellín EUROPAPRESS

Camisa regular fit de velarte a rayas, de Gant (60,00€)

Camisa regular fit Gant

Un look de lo más básico y sencillo, una apuesta segura para ocasiones más especiales como reuniones.