Isabel Díaz Ayuso se corona como la mejor vestida con el traje lila de la firma madrileña que aman las chicas más pijas de la capital

Isabel Díaz Ayuso se está pasando el juego de la moda estos días, ya no hay dudas. Después de convertirse en la mejor vestida de los Premios Platino con un diseño de diva de la firma de Vicky Martín Berrocal, ahora nos acaba de enamorar en Alcalá de Henares junto a la Reina Letizia con este traje de Bleis Madrid, la firma de blazers y trajes que aman las chicas más pijas de Madrid. Y con razón, porque son una maravilla. Y este traje lila de Isabel Díaz Ayuso es ideal para una invitada de primavera perfecta, tanto a una boda como a un bautizo o una comunión. Don Felipe y Doña Letizia entregan esta mañana de lunes al poeta venezolano Rafael Cadenas, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, concedió por el Ministerio de Cultura y Deporte, el Premio Cervantes está dotado con 125.000 euro y hasta ahí los ha acompañado Isabel Díaz Ayuso para empezar la semana.

Las últimas apariciones públicas de Isabel Díaz Ayuso lo confirman, es fan de Bleis Madrid, la firma de sastrería madrileña que ha diseñado los trajes perfectos que ha lucido. Pero no solo ha enamorado a la política, también a las madrileñas que vas saben de moda y a las más pijas. Y no, no se trataba de un dos piezas de Vicky Martín Berrocal, firma a la que recurre en muchísimas ocasiones y que está entre sus favoritas, sino de Bleis Madrid. La presidenta ha incluido una nueva marca en su armario y se trata de esta que está especializada en la sastrería femenina en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso junto a la Reina Letizia. Gtres

Un traje pantalón en color lavanda y tejido de crepe que es perfecto para la primavera y que además lleva una lazada para marcar cintura. Un traje que ya habíamos visto lucir a Isabel Díaz Ayuso en una entrevista con Susana Griso en Antena 3, pero que ahora ha recuperado con una camiseta a tono debajo.