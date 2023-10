10 gabardinas de Mango, Lefties y Primark para crear los mejores looks de entretiempo

Aunque, en un principio,las gabardinas fueron diseñadas para protegernos de la lluvia, lo cierto es que, al igual que hemos hecho con las zapatillas Adidas Samba que, un un origen se crearon para jugar al fútbol, las hemos convertido en una de las reinas del streetstyle. Una gabardina es, al igual que un chubasquero, una de las prendas de abrigo más ideales para los días de lluvia pero también es una prenda súper versátil para cuando esta nos da una tregua y vemos los rayos del sol. Una gabardina puede abrigar tanto como una cazadora de cueroque, al igual que las botas biker, ahora está súper en tendencia y también puede hacer las veces de un cárdigan, ya que combina a la perfección tanto con una camiseta básica como con nuestro top preferido. Independientemente de como la quieras combinar, una gabardina no puede faltar entre tu colección de chaquetas de este otoño porque, además de aportar un toque de elegancia a cualquier look con el que la combines, elevándolo y dando la sensación de que vas mucho más arreglada, su diseño minimalista hará, a su vez, que puedas relajar las prendas más sofisticadas y aportarle un toque más clásico a cualquiera de tus estilismos, por muy modernos y rompedores que sean.

Una gabardina es una prenda de transición entre las más arregladas y las más casuales, se encuentra a medio camino entre una blazer (oversize, como las que ya están arrasando) y una sahariana y conseguirá aportar a todos tus looks un toque tan serio como masculino y elegante. Sea cual sea tu estilo, este otoño no puedes quedarte sin una gabardina para crear los mejores estilismos, elevarlos y convertirte en la mejor vestida. La clásica beige, oversize, de cuero, denim... hemos hecho una selección de las mejores gabardinas de Lefties, Mango y Primark para que te conviertas en la mejor vestida y escojas a la que se convertirá en tu aliada este otoño/invierno. Descúbrelas y encuentra la que mejor se ajusta a tus planes de la rutina porque, te aseguramos, no te vas a arrepentir de hacerte con una de ellas:

Gabardina denim com lazo, de Lefties (35,99€)

Gabardina denim com lazo Lefties

Gabardina básica, de Lefties (29,99€)

Gabardina básica Lefties

Gabardina corta, de Lefties (22,99€)

Gabardina corta Lefties

Trench fluido tencel, de Mango (49,99€)

Trench fluido tencel Mango

Trench algodón solapas, de Mango (119,99€)

Trench algodón solapas Mango

Trench oversize lazo, de Mango (89,99€)

Trench oversize lazo Mango

Trench impermeable doble botonadura, de Mango (119,99€)

Trench impermeable doble botonadura Mango

Gabardina de piel sintética, de Primark (45€)

Gabardina de piel sintética Primark

Gabardina corte oversize The Edit, de Primark (50€)

Gabardina corte oversize The Edit Primark

Gabardina de piel sintética extragrande de Rita Ora, de Primark (48€)

Gabardina de piel sintética extragrande de Rita Ora Primark

Nosotras ya hemos escogido nuestra favorita y estamos pensando las mil y una formas en las que vamos a combinarla este otoño para crear los looks más elegantes. La combinaremos con nuestros estilismos más casuales y con los más especiales, para conseguir un resultado tan trendy como sofisticado (con un toque clásico, por supuesto).