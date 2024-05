La blusa de 'niña buena' de Tamara Falcó es de marca española y nos enamora por su encaje floral con volantes muy románticos

No ha famosa que se resista a la tendencia 'coquette', desde Carmen Lomana a Penélope Cruz, y ahora Tamara Falcó para una publicidad en su cuenta de Instagram. Una marquesa de Griñon que ha dejado claro como van a llevar este nuevo estilo las pijas madrileñas, mezclado con el lujo silencioso. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y ahí también enmarcamos este de Tamara Falcó con la blusa romántica de 'nina buena' con encaje floral y volantes. Porque no hay nada más pijo y clásico que es un outfit de Tamara Falcó. Y aún nos gusta más si es con prenda de marcas españolas como esta vez. Se trata de Maksu, la firma sostenible que entró en el armario de la Reina Letizia y ahora también en el de Tamara Falcó.

"Maksu es moda, arte y diseño. Somos una marca que pone especial atención al producto. Diseño único, variedad de color y calidad en los tejidos. Creamos prendas atemporales en cantidades limitadas, no seguimos tendencias y trabajamos la transparencia en todo lo que hacemos. Las colecciones de Maksu son combinaciones de color, prendas sofisticadas y siluetas versátiles, ideales para cualquier momento del día o de la noche", explica la firma. Y de aquel conjunto satinado azul con el que nos enamoró la Reina Letizia, a la blusa de encaje floral y volantes que luce Tamara Falcó en su cuenta de Instagram con unos vaqueros clásicos de esas que todas tenemos en el armario. Este tejido de aspecto tan lujoso y caro protagoniza muchos de los estilismos de las mejor vestidas, por su capacidad para elevar la sofisticación de manera inmediato. Y que ya se ha coleado en el armario de Tamara Falcó con esta blusa tan refinada.

Blusa manga larga Lulu, de Maksu (130 euros)

Blusa volantes. Maksu

"La blusa Lulu para mujer es un diseño romántico en color crema confeccionado en algodón. Su encaje con detalles florales y sus volantes que adornan el cuello y el escote, hacen de ella una prenda muy especial. Esta prenda cuenta con unas mangas ligeramente abullonadas, un cierre con pequeños botones nacarados y una silueta favorecedora y femenina", explican en la web de la marca y Tamara Falcó la ha combinado con unos vaqueros clásicos.