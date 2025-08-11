Isabel Preysler y Tamara Falcó conquistan Maldivas con el vestido más original de firma catalana

Isabel Preysler y Tamara Falcó han vuelto a demostrar que el estilo es algo que se hereda… y también se comparte. Madre e hija han coincidido en su última escapada a Maldivas luciendo el mismo vestido de aire bohemio, firmado por la marca catalana Babbaki. Una elección que ha enamorado a sus seguidores y que, además, se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de las amantes de la moda veraniega.

Durante su estancia en el resort Kuda Huraa, tal y como ha compartido Isabel Preysler en su perfil de Instagram, ambas han disfrutado de unos días de relax junto a la diseñadora Ionieva. Entre cenas bajo las estrellas y paseos por la arena, las dos han elegido el Iris Knot Dress, un diseño que no ha pasado desapercibido por su original mezcla de colores y su corte favorecedor.

Un vestido con sello artesanal

El Iris Knot Dress es un vestido midi confeccionado en 100% algodón voile, un tejido ligero y transpirable perfecto para climas cálidos. Su patrón tipo wrap - con escote en pico, mangas cortas y cinturón anudado en el lateral- lo convierte en una pieza que realza la silueta de manera natural, adaptándose a distintos tipos de cuerpo.

Pero lo que realmente lo hace especial es su estampado floral en bloques de color: la parte superior en tono coral, la zona central en amarillo mostaza y el bajo en verde bosque, todo ello combinado con un elegante cinturón en la misma gama cromática. Cada vestido es único, ya que se imprime a mano con tintes naturales utilizando la técnica tradicional blockprint.

La apuesta de Babbaki por la moda sostenible

Babbaki es una firma catalana con base en Barcelona que apuesta por el diseño artesanal y la sostenibilidad que ya vimos lucir a la Reina Letizia el pasado verano en Mallorca. Sus prendas se producen con materiales naturales y procesos que respetan el medio ambiente, algo que encaja con la tendencia actual hacia un consumo más consciente. El Iris Knot Dress, disponible por 119 euros, es un ejemplo perfecto de su filosofía: moda atemporal, cómoda y versátil, pero con un toque de originalidad que la diferencia.

El look perfecto para las noches de verano

En Maldivas, Isabel y Tamara han demostrado que este vestido es ideal tanto para una velada en la playa como para una cena sofisticada. Isabel lo combinó con sandalias planas y pendientes XL, mientras que Tamara optó por un estilismo más relajado, dejando que el vestido fuera el verdadero protagonista.

Vestido estampado. Babbaki.

No es la primera vez que madre e hija coinciden en vestuario, pero en esta ocasión han dado en el clavo con una pieza que no solo es fotogénica, sino también muy fácil de llevar. Su ligereza, su corte y su colorido lo convierten en el aliado perfecto para cualquier viaje de verano.

Tras las imágenes compartidas en redes, no sería de extrañar que este diseño de Babbaki se agote en cuestión de días. Las piezas únicas, hechas a mano y con ese aire despreocupado pero chic, son cada vez más demandadas. Y si además cuentan con el aval estilístico de Isabel Preysler y Tamara Falcó, el éxito está asegurado.