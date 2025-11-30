Sassa de Osma se une a la tendencia más salvaje del año con el vestido de leopardo que incluso las chicas clásicas van a adorar

El leopardo hace tiempo que dejo de ser considerado como una tendencia efímera en los armarios de las mujeres más atrevidas y fashionistas. El estampado animal —y en particular el leopardo— ha ido escalando posiciones en los armarios más codiciados del planeta, reclamando su hueco como algo más que un print salvaje. Hoy es sinónimo de sofisticación, fuerza y un tipo de elegancia inesperada que cada vez conquista a más amantes del estilo clásico.

Y sí, Sassa de Osma también ha caído en sus encantos. Su último look es la prueba definitiva de que, con el patrón adecuado, hasta las chicas más clásicas se atreven con este tipo de prendas. Ella lo defiende con esa mezcla de discreción y exquisitez que la caracterizan y que la han convertido en una auténtica referente de estilo a nivel internacional.

El eterno leopardo o el estampado que dominará el invierno

Que el leopardo vuelva a estar en primera línea no es casualidad. Llevamos meses viéndolo en pasarelas, colecciones cápsula y editoriales de moda, pero es ahora, con la bajada de temperaturas, cuando este print se convierte en esa lección de estilo inesperada que transforma cualquier look invernal.

Vestido Stella, de Maràvic (145 euros)

Este modelo elegido por Sassa es uno de esos vestidos que justifican por sí solos la fuerza del estampado. Un diseño con cuerpo ajustado que realza la silueta y una falda de volantes que añade movimiento, sofisticación y un punto romántico que equilibra a la perfección el carácter del animal print. Hecho en España de manera cercana y artesanal, este vestido es una apuesta perfecta para cualquier ocasión especial en la que busques un look elegante, versátil y capaz de destacar sin estridencias.

Los accesorios burdeos: la clave para elevar cualquier vestido leopardo

Si algo sabe Sassa —y lo demuestra con cada uno de sus looks— es que los accesorios pueden transformar por completo un estilismo. En este caso, el bolso tipo cubo en burdeos y las botas en el mismo tono son la pincelada exacta que eleva el vestido a la categoría de sofisticación máxima. El burdeos aporta profundidad, suma elegancia y equilibra el magnetismo del leopardo sin restarle protagonismo. Es esa clase de truco de estilo que parece sencillo, pero que marca la diferencia entre un look correcto y un look realmente espectacular.

Este invierno, si buscas un estilismo chic sin esfuerzo, sofisticado, favorecedor y con mucho carácter, el vestido de leopardo de Sassa de Osma es la inspiración definitiva. Ella demuestra que este estampado no solo es apto para mujeres atrevidas: bien escogido, puede convertirse en el comodín perfecto para quienes aman la elegancia clásica, pero quieren sumar un toque de personalidad. Una fórmula infalible que la princesa peruana domina como nadie.