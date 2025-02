Ivanka Trump con el look más elegante de oficina en blanco para asistir a la Super Bowl 2025

Ivanka Trump nos ha dejado el look de esta Super Bowl 2025 a falta de actuación como la de Shakira y Jennifer Lopez hace unos años. Los Philadelphia Eagles se proclamaron este domingo vencedores de la temporada 2024 de la NFL estadounidense tras conquistar la LIX edición de la Super Bowl al arrollar por 40-22 a unos Kansas City Chiefs que no pudieron entrar en la historia tras un partido en el que fueron sometidos por su rival. Pero nosotras nos hemos fijado en el look de la hija de Donald Trump que le podemos copiar para ir a la oficina en primavera, o al menos, cuando suban las temperaturas en Madrid.

Porque si el chaleco sastre es tendencia otra vez este año, el look de Ivanka Trump es toda la inspiración que necesitamos para empezar febrero. Incluso, para una cita de San Valentín. La hija de Trump ha derrochado estilo y elegancia en esta noche de deporte y patriotismo con un chaleco entallado sin mangas, con solapa estructurada y un sutil peplum que ha combinado con pantalones de pierna ancha y talle alto, y para marcar aún más la silueta, le ha añadido un maxi cinturón en marrón. Así como se ha inspirado en la princesa monegasca más famosa de todos los tiempos, recientemente ha encargado a Givenchy un vestido prácticamente igual al que usó Audrey Hepburn en su película Sabrina, lo que nos deja en claro que es una gran fan de los clásicos para los bailes de la toma de posesión.

El look de Ivanka Trump. Gtres

Porque si con algo podemos definir el estilo de Ivanka Trump, es elegante y clásico, y en esta noche de Super Bowl 2025 lo ha vuelto a demostrar.