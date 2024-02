La jefaza de los vaqueros es Amelia Bono y hasta los lleva por dentro de las botas para su look de domingo

Amelia Bonolo tiene claro, los vaqueros de madre son el uniforme de febrero y no nos los vamos a quitar en todo el invierno. Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un vaquero recto en nuestro armario este invierno 2024 con un jersey negro y chaqueta acolchada en verde. Pero esta vez se ha olvidado de sus jeans pitillos, por estos vaqueros anchos como también ha hecho Aitana.

Una chaqueta de Zara que Amelia Bono ha combinado con unos vaqueros pitillo. Pero no unos jeans pitillo cualquiera, los de Amelia Bono son de ‘efecto piernas infinitas’, combinados con botines negros de tacón bajo que visualmente estilizan mucho más la pierna, y hacen que parezcas más alta y delgada. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle. Y ella los ha combinado por dentro de las botas cowboy.

Amelia Bono con look de domingo. @ameliabono

Unlook de domingo que Amelia Bono le ha añadido un cinturón negro con hebilla grande, pendientes XL y un bolso acolchado también en tonalidad verde.