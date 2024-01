Josie: "Yo soy partidario de las críticas, la gente desata así sus pasiones"

Son la dupla perfecta que paralizan España cada 31 de diciembre desde hace una década, y este año lo han vuelto a conseguir. Hablamos de Cristina Pedroche y Josie. Tras este fenómeno de efecto ‘wow’ se encuentra el reconocido estilista Josie, cerebro creativo de las ideas expuestas ante millones de espectadores, cuya relación con la presentadora comenzó hace casi una década a raíz de sus colaboraciones en 'Zapeando'. Desde entonces, ambos han conformado un tándem inseparable con resultados muy destacables. Por ello, hemos querido empezar este 2024 charlando con él para que nos cuente aún más detalles de este estilismo de lo más especial de Cristina Pedroche para dar las campanadas con más vida que nunca.

Josie explica cómo surgió está idea y por qué ha elegido las campanadas de este 2024 como momento idóneo para la difusión de este mensaje: "Para Cristina y para mí este 2023 ha sido un año de muchos cambios. En el caso de Cristina, este es el año del nacimiento de su primera hija, mientras que para mí ha supuesto un cambio de vida trascendental al regresar para siempre a La Mancha húmeda que me vio nacer. Esta toma de contacto con mi tierra y con sus aguas, como elemento imprescindible para la existencia y poniéndolo en común con Cristina, nos ha llevado a la idea conceptual de crear un vestido que al regarse con agua pueda acoger vida propia, un reto en clave de diseño que, además, nos permitiese enviar este mensaje esperanzador en el que visibilizar la necesidad de preservar este elemento tan fundamental para nuestra vida y, sobre todo, para las futuras”.

Josie, una década de looks de Cristina Pedroche para las campanadas ¿cómo y cuándo comenzó el proceso creativo para este año tan especial?

Después de las Campanadas siempre decido tomarme unos meses de descanso ya que terminamos agotados de las anteriores. Este año, en torno al mes de abril tuve una primera idea de lo que iba a acontecer este 2023, Cristina iba a dar a luz una vida, yo me mudaba a La Mancha a recuperar Villa Josie, y fue en esta vuelta a mis orígenes dónde me pasaron muchas cosas en torno a la naturaleza, esa posibilidad de reconectar con sus campos, redescubrir la importancia del agua y ver en primera persona el proceso de sequía de las Tablas de Daimiel, que me hizo sufrir muchísimo por su cercanía a mi hogar, así como ver por primera vez agua subterránea contaminada en mi región… Todo esto me impactó muchísimo y me ayudó a crear un imaginario de visiones con las que quise ir hilando un concepto que presentar a Cristina, más o menos en junio, que es cuando nos solemos reunir para acordar el concepto para el vestido del año siguiente y que, contenía este concepto de alegoría de la vida a través del agua, un elemento fundamental para la vida.

Tras el 'ok' de Cristina, siempre dispuesta y valiente, tuve la suerte de que Paula Ulargui quisiese también unirse a este proyecto al que, muy poco después se unió Greenpeace, que ha sido un apoyo importantísimo ya que nadie sabe mejor que ellos cuidar el agua tras sus más de 50 años luchando por la preservación de este recurso. Una vez tuvimos todos los elementos, desde junio a septiembre maduramos las ideas que se van transformando para conseguir el resultado final que aparece en televisión y desde septiembre a diciembre procedemos al proceso de elaboración del vestido y trousseau que lleva Cristina Pedroche y que está hecho ad hoc para ella y que nadie más va a llevar. Es esto lo que hace grande a este estilismo, su exclusividad, así como el hecho de ser un proyecto totalmente realizado con sello Made in Spain.

¿Consigues dormir la noche previa a las campanadas?

La verdad es que sí. Tras 9 años ya estoy más que acostumbrado a ello y, sobre todo, cuando sabes que te presentas con un trabajo bien hecho. Al final, como siempre he estado muy orgulloso de todo lo que he presentado, duermo a pierna suelta y, este año si cabe todavía más ya que he podido contar con el lujo de contar con Greenpeace, Paula Ulargui y, por supuesto, con Cristina Pedroche que, como cada año, defenderá el look divinamente.

¿Cómo definirías el look de este año en una frase?

A mi me gusta resumirlo con una cita de Teresa de Jesús, sacada de “Camino de perfección” de la que he releído este año todas sus obras: “El agua tiene tres propiedades…enfría…limpia… y apaga la sed. Si no hubiese agua para lavar, ¿Qué sería del mundo? Si nos falta nos mata, y si nos sobra nos acaba la vida… ¡Quién se viese tan engolfada en esta agua viva, que se le acabase la vida!”. Y es que han pasado varios siglos y este hecho no ha cambiado pero las aguas del mundo sí y su calidad o cantidad están en peligro. Sin agua no hay vida.

¿Qué te dijo Cristina cuando le propusiste la idea de este año?

Le encantó la propuesta desde el inicio sobre todo porque se trata de una idea totalmente novedosa. Ella nunca ha llevado un estilismo del que emerja la vida y ella es una mujer que si ya era maravillosa antes, ahora la veo incluso mejor tras dar a luz a su bebé. Este año ha conectado genial con la idea desde el principio y, como cada año desde que empezamos, la ha hecho suya y la defiende más que divinamente.

¿Cuánto hay este año de moda y cuánto de mensaje?

Creo que este año hay mucho de moda a través de un talento excepcional de la moda española que todo el mundo tiene y debe conocer cómo es Paula Ulargui. Hay una investigación de arte textil a través de las plantas y el agua que hasta el momento no se ha visto en televisión y hay un mensaje muy importante, sobre todo un deseo para este 2024 de juntos visibilizar la necesidad de cuidar nuestro agua, porque sino tenemos que comenzar a buscar un Planta B y ojalá se atienda a este mensaje que Greenpeace a través de su proyecto “Salvar el agua” lleva lanzando muchos años pero que se encuentra en la actualidad en un momento de emergencia medioambiental.

El resto de españoles, no dejamos de recibir mensajes para felicitarnos el año al tocar las doce campanadas. Entiendo que en tu móvil solo se habla del look de Cristina Pedroche.

En mi primer año de Campanadas, al terminar vi que me habían quemado prácticamente mi móvil a base de llamadas y mensajes. Por eso, desde ese año, el 1 de enero yo me retiro a un spa y, al terminar allí y encenderlo siempre está fundido, por eso siempre pido piedad, aunque he de decir que en realidad a mí me encanta porque nunca me cansaré de decir que este evento es una catarsis para España del tomatazo y el clavel. Unos tiran tomates y otros tiran claveles pero al final desatan sus pasiones y eso es muy purificador, tanto como el de purificar que queremos lanzar este año de hacerlo con el agua.

¿Cómo te preparas para enfrentarse a las críticas un año más? ¿Eres de los que lo lee todo o no entras en redes sociales?

He de decir que yo en realidad no llego a leer tanto, al final es un torrente de críticas, de amor o furia desatada. Yo soy partidario de las críticas, creo que la gente al final tiene que criticar.

¿Qué haces después de estar en la Puerta del Sol el día 31?

Siempre hago lo mismo. Termino en Puerta de Sol, recojo las cosas y me voy a dormir al Eurobuilding. Al despertar me voy a su spa a relajarme y luego me voy a comer a Casa Lucio, dónde María, la hija de Lucio me da siempre una mesa, a lo que le estoy eternamente agradecido porque me cuela y así puedo ir a dar un beso a Lucio al que adoro y termino con un paseo por el Madrid de los Austrias, veo la puesta de sol y allí es cuando enciendo el móvil y siempre está fundido a mensajes.