Paula Ulargui, la diseñadora tras el look de Cristina Pedroche: "El año pasado viendo las campanadas le dije a mi abuela que un año vestiría a Cristina"

Los sueños a veces se cumplen, no es cuestión de suerte, si no de trabajo duro y talento. Y en algunas ocasiones, también de soñar fuerte, y decírselo en alto a nuestras abuelas. Y si no que se lo digan a Paula Ulargi, la diseñadora tras el estilismo más esperado del año de Cristina Pedroche , el de las campanadas. Si te gusta el diseño en general y la moda sostenible en particular, apunta este nombre: Paula Ulargui. Sus propuestas en las que se conecta belleza y entorno, y una filosofía muy respetuosa con la naturaleza, estaban empezando a llamar la atención del gran público, y ahora lo harán mucho más después de ser la diseñadora encargada de vestir a Cristina Pedroche para estas campanadas. Cuando Paula supo que su verdadera pasión era la moda, no lo dudó ni un solo segundo. De ahí que se haya convertido en muy poco tiempo en una de las diseñadoras españolas que propulsan de manera brillante el progreso sostenible. Algunos ya la conocían por Loewe, y ahora será por Cristina Pedroche.

El diseño está compuesto por tres piezas: capa, vestido y zapatos creados 100% con lana reciclada y materiales biodegradables u orgánicos. Tres piezas de confección que pretenden ser una representación del momento vital de Cristina Pedroche y sus preocupaciones por garantizar un futuro sostenible, a través de la protección de la naturaleza y del acceso a agua de calidad para las futuras generaciones. Por eso en Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con Paula Ulargui.

Cristina Pedroche en las campanadas. Jean Marc Manson

Cuándo recibió la propuesta, ¿te lo pensaste dos veces?

No, la verdad es que siempre había soñado con poder participar de este momento, creo que es un gran foco mediático para el talento de moda nacional y no me imaginaría no haber trabajado en esta ocasión en un proyecto además con un mensaje tan especial en el que celebrar la vida a través de un elemento que yo tanto admiro como es el agua. Por eso, cuando me llamó Josie y acepté ya empezamos a definir la idea, lo teníamos ambos muy claro.

¿Quién fue la primera persona a la que se lo contaste? ¿Cuánta gente de tu entorno lo sabe a día de hoy?

La primera persona en conocerlo fue mi fiel colaboradora Ilari: una ayuda clave en todo el proyecto. Después algunos familiares, de mi entorno solo los más cercanos lo sabían. Nadie entiende por qué tanto misterio los últimos meses.

¿Eres de las personas que cada año estás pendiente del look de Cristina Pedroche?

Sin duda muchos de los looks que ha llevado Cristina han sido proyectos muy ambiciosos y de la mano de grandes talentos españoles, por lo que siempre he estado atenta.

¿Alguna vez habías soñado vestirla?

Pues exactamente el año pasado, viendo las campanadas de 2023, se lo dije a mi abuela. Le dije que un año la vestiría. Debe ser que hay que decir los deseos en alto a las abuelas.

¿Cómo definirías el look de este año en una frase? ¿Crees que se ha conseguido transmitir el mensaje buscado?

Mis obras buscan siempre ampliar la conciencia de quienes las contemplan sobre la necesidad de re-conectar con la naturaleza. En este caso la campaña seguía un mensaje muy alineado y parecido: el agua, la vida y el cuidado de los recursos y nuestro entorno.

De los estilismos de los otros años, ¿con cuál te quedarías?

Mis favoritos son sin duda el de Nacho Aguayo en 2020, la capa de mi gran amiga Raquel BUJ en el 2021 y la capa del año pasado reciclada y cosida de tiendas de campaña.

¿Cómo definirías trabajar con Cristina Pedroche?

Tanto Josie como Cristina han apostado y confiado mucho en mis diseños y en el desarrollo de las prendas. A lo largo del proyecto nos hemos reunido varias veces para ver el traje y los experimentos de texturas y acabamos con mil ideas muy interesantes. Me encanta la ilusión con la que vive Cristina el traje de cada año. He sentido por su parte apoyo, colaboración y compromiso. Hasta ha conseguido convencerme de que use separadores de dedos para hacer deporte (risas).

¿Te has preparado de alguna manera para las críticas que cada año envuelve el look de Cristina Pedroche en las campanadas?

La obra de cualquier artista siempre genera polémica. El arte es subjetivo así que todo el mundo tendrá su opinión. Sé que es inevitable pero confío que el diseño, el mensaje y la investigación que hay detrás, consiga conquistar a mucha gente.