Kris Jenner y Oprah Winfrey, dos iconos +60 que marcan estilo en sus vacaciones de lujo en Mallorca

Mallorca se ha convertido en el nuevo escenario de estilo para dos grandes divas internacionales. Kris Jenner, de 68 años, y Oprah Winfrey, de 70, han sido fotografiadas juntas disfrutando de unas vacaciones de lujo en la isla balear, y sus looks no han pasado desapercibidos. Ambas demuestran que la edad no es un límite cuando se trata de viajar con glamour y derrochar elegancia a pie de muelle.

En las imágenes, vemos a la matriarca del clan Kardashian apostando por un conjunto de pijama satinado de inspiración tropical en tonos dorados y verdes, con estampado botánico. El look, de silueta fluida, aporta un aire relajado pero lujoso, ideal para una jornada de yate. Lo combina con unas zapatillas tipo slip-on en color oscuro, gafas de sol XL y un bolso de mano estructurado en blanco, rematando el conjunto con su inseparable collar con cruz y un recogido pulido. Kris vuelve a demostrar que domina como nadie el estilo resort glam.

Los looks veraniegos en Mallorca

Por su parte, Oprah elige un look monocromático en blanco, compuesto por una camiseta oversize y pantalones amplios de algodón, en una apuesta por la comodidad chic. Lo combina con zapatillas blancas, gafas de sol con montura clara y su característica melena suelta. Un outfit perfecto para el verano en el Mediterráneo, que transmite calma, elegancia y poder sin necesidad de estridencias.

Kris Jenner y Oprah Winfrey en Mallorca. Gtres

Ambas llegaron juntas al puerto, saludando con complicidad mientras se dirigían al embarcadero, acaparando todas las miradas. Esta escapada no solo confirma la estrecha amistad entre la empresaria y la presentadora, sino que también ofrece una poderosa lección de estilo: el lujo no está en las marcas visibles, sino en la actitud, los tejidos y el saber vestir según el entorno.

Kris Jenner en Mallorca. Gtres

Kris y Oprah se consolidan así como referentes de estilo maduro, inspirando a mujeres +60 a viajar con personalidad, a vestirse para ellas mismas y a disfrutar del verano con autenticidad, sofisticación… y un toque de jet set.