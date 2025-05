Kris Jenner, el nuevo rostro de la cirugía de lujo: de los filtros a un lifting de 45.000 euros

Kris Jenner siempre ha sabido manejar el foco mediático. A sus 69 años, la mente maestra detrás del imperio Kardashian vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por un nuevo negocio o un drama familiar, sino por su espectacular -y evidente- transformación estética. Desde marzo, la empresaria luce irreconocible, con un rostro rejuvenecido, liso y casi sin rastro de los excesos de ácido hialurónico que en los últimos años le habían dado una expresión algo rígida y desproporcionada.

La conversación comenzó con un post de Instagram. Jenner apareció peinada y maquillada al estilo de su hija Kim, y los comentarios no tardaron: "¡Parece veinte años más joven!". Pero lo que al principio pareció un buen día de glam y filtros bien usados, pronto se convirtió en un fenómeno viral. La llamaron "la Benjamin Button de las redes" y las teorías sobre su cambio físico llenaron TikTok y foros de estética. Spoiler: no fue un milagro ni un nuevo filtro de Instagram. Fue el bisturí -de alto nivel- el que hizo el trabajo.

Steven Levine, el "doctor milagro"

El artífice de esta nueva versión de Kris Jenner es el cirujano plástico Steven Levine, según reveló Page Six. Con clínica en Manhattan y una clientela que incluye a la élite de Hollywood, Levine es conocido por sus resultados "naturales", un término que, en este contexto, significa: que parezca que no te has hecho nada cuando claramente te has hecho mucho. Entre sus especialidades están el lifting facial, la blefaroplastia (párpados) y los retoques de cuello, procedimientos que en su consulta empiezan desde los 45.000 euros. Lo exclusivo no es barato.

El propio Levine admitió en una entrevista con People que su agenda vive colapsada. Durante la pandemia, su consulta se volvió aún más solicitada: pacientes que buscaban operarse durante el confinamiento ofrecían sobornos para saltarse la lista de espera. Hoy, sigue operando desde las siete de la mañana en su quirófano privado en el Upper East Side de Nueva York, combinando cirugía con consultas VIP.

Aunque Jenner no ha agradecido públicamente al doctor, tampoco sería raro que lo hiciera pronto. No es ajena a hablar de sus retoques. En su reality, mostró sin pudor una cirugía de lóbulos en 2018, y hace años ya confesaba haberse hecho el pecho en los 80. Lo que sí parece haber cambiado es el enfoque: menos bótox, más lifting de autor. Porque en la era post-filtro, la perfección ya no es cuestión de apps, sino de cirujanos estrella.